【本報訊】健身室短暫重開後爆疫，健身愛好者在社交平台議論紛紛，誓要揪出元兇。在爆疫的西營盤URSUS Fitness facebook專頁，網民在留言區質疑健身室未有妥善把關要求顧客佩戴口罩，致疫情爆發。亦有會員在PURE Fitness的fb專頁下留言，投訴大多健身人士均沒有佩戴口罩，批評中心疏於防範，未有保障顧客安全。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君近日多次表示，URSUS Fitness的顧客及健身教練在運動其間均未有佩戴口罩，或因而導致出現人傳人的傳播。

PURE Fitness健身室有確診者曾到訪，有關fb中一則貼文顯示，有四名健身教練除罩使用單車機，未有保持社交距離。專頁管理員在留言區確認，相片是在位於中環中國工商銀行大廈的分店拍攝。

轟令法律及銀行業人士蒙羞

健身室群組爆疫引來健身迷不滿，紛紛在各間爆疫健身室的社交媒體專頁下留言質疑。在URSUS Fitness的fb專頁，有留言網民認為事件令法律及銀行業人士蒙羞，認為他們應放下事不關己的心態做好防疫，健身室亦須向行業及公眾道歉。亦有網民慨嘆：「香港人對抗第四波，以為見到岸，隨時俾你哋打幾拳搞掂。」

在PURE Fitness的專頁貼文下則有留言揭示，因過去數周有大量顧客除罩運動而選擇終止會籍，留言者批評多間分店皆有顧客不戴口罩運動，然而員工從未作出勸止。

健身搏擊運動業界大聯盟召集人柯尊鼎承認有部份健身室未有遵守防疫規定，但疫潮持續是源於政府遲遲仍未封關，「健身室捱咗年幾先爆已經好叻㗎喇」。