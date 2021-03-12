【本報訊】男學生去年初在西九龍中心拍攝「藍店」空姐牛肉飯時，被指以電筒照射前來吃飯的便衣警長，事後被控普通襲擊罪。辯方在審訊時質疑涉案警長報稱遇襲後反應有異，惟裁判官黃士翔昨裁決指警長的反應均屬合理，亦同意警長聲言當時有裝備在身致衣物隆起，被告不難知悉他是警員，認為被告有意用電筒照射警長致痛楚，裁定罪成。被告續准保釋候判至本月30日。

控罪指被告何梓洋（24歲）去年1月14日在深水埗西九龍中心8樓美食廣場內襲擊警長3712李智健。

辯方指李聲稱被電筒照到的一刻，沒即時尋找光源，是同袍黃佩琴告知他遭電筒照射，質疑李其實眼部無脹痛。

官指無即時對質屬合理

惟黃官裁決指每個人受襲都有不同反應，李被電筒照到後選擇坐下休息，由同袍觀察現場，做法非沒道理。

辯方又指李只是被短時間照射，他到達醫院分流站時亦沒即時報稱不適，質疑他或誇大傷勢。黃表示涉案電筒光度很強，李被照射後感痛楚並不出奇，並指分流站內的護士並非醫生，求診者又多數不會詳細透露情況。

辯方亦質疑，若被告確曾說過「死黑警」，基於現場人多嘈雜，沒理由李聽到但同袍卻聽不到。黃官指除了要視乎環境，也要考慮當時脈絡，認為李聽到被告說「死黑警」並非不可能，同袍沒留意那句也不足為奇。

辯方質疑李報稱遭電筒襲擊後，沒理由不當面對質而僅指摘被告用電話拍照。黃官指李和同袍截查被告期間，已開始有人圍觀，李選擇不節外生枝，也是合理。黃官認為李和黃的證供與片段所見脗合，裁定他們作供證實可靠，另被告用電筒光束致李身體痛楚，構成毆打。

辯方又指被告或取出電筒時不慎照到李，被告也沒理由得知李是警員。黃官裁決指，片段顯示綠光曾在李的臉上停留一刻而非掃過，亦顯示被告事前曾走近李並放慢腳步，也有拍照，不論被告是否知李是警員，行為也明顯針對李。黃官並同意李供稱，他在腰間配備槍枝及手銬，令外套隆起，被告不難知悉他是警員，況且被告也曾對李說「死黑警」。黃官因此認為被告有意圖使用電筒的綠色光束照向李致眼部脹痛。

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明言不考慮判罰款

辯方求情指案中照射時間不長，李的傷勢亦非嚴重，冀判罰款，惟黃官明言不考慮，辯方隨即表示希望法庭判以非監禁式刑罰。

案件編號：WKCC2595/20