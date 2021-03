北京由上而下閹割香港選舉制度,特首林鄭月娥仍辯稱新制度下仍享有自由。林鄭接受央視旗下的中國環球電視網(CGTN)訪問時指,人大可確保在新制度下,管治權「牢牢掌握」在「愛國人士」手中,而只要民主派能達到「愛國者」標準,反有更多機會參與選舉。

林鄭在訪問中說,香港憑一已之力是無法獨自解決政治架構的問題,對人大出手改變本港選舉制度,表示感恩及會堅決支持人大的決定,強調人大的目的是為了確保管治權是「牢牢掌握」在「愛國者」手中。

對外界批評人大的決定是限制港人政治參與,林鄭反駁指有關改動擴大了選舉委員會,讓市民有更多機會參與政治辯論,並指若民主派能達到「愛國者」標準,他們反而有更多機會參與及勝出選舉。

連日來多國批評人大做法,林鄭則認為有關批評屬少部份國家的偏見,更拿美國華盛頓國會大樓事件,與香港反修例運動相提並論,質疑外國持雙重標準:「如果現任美國政府能夠嚴厲譴責包圍華盛頓國會大樓事件,那麼他們又怎能對在香港發生近一年的暴力視而不見?他們只受了一天的苦難,但我們遭受苦難已經一年多,香港立法會所遭到的破壞比在華盛頓特區看到的更為廣泛。(How could they turn a blind eye to a blatant violence that has taken place in Hong Kong for almost a year? They were only suffering for a day, we have been victimize for over a year, our Legislative Council has been destroyed far more extensively we have seen in Washington, D.C)」

「時間會證明一切」

林鄭更洋洋得意以自己每日受各大報章批評為例,證明香港仍享有言論自由:「如果你有閱讀任何一份香港報章,你可見人人都可以自由地表達意見,我每日都受到各大報章的批評,這正是一個很好的例子,證明香港仍享有自由權利。(I’m still being attacked day in and day out in Hong Kong newspapers, so that was a good proof the freedoms and rights are still alive in Hong Kong)」她認為,香港的未來在新選舉制度下將會更穩定,吸引更多外來投資者和資金,自言時間會證明一切。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇:了解更多

英文版已登錄《蘋果》App,立即下載/ 更新:iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁!