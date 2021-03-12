【本報訊】本港昨新增60宗武漢肺炎確診個案，是一個月以來新高，其中牽涉大量中環金融人的西營盤URSUS Fitness健身中心群組佔了47宗，群組三日內累計64人染疫，且有擴散趨勢，有10多人初步確診。中心表示，至今共360名密切接觸者被送入檢疫中心，另有450人須強制檢測。多名URSUS確診顧客亦曾光顧另外12間健身中心，中環One PT健身中心亦有一名女健身教練初步確診，即至今已有14間健身中心中招。專家警告，今次爆發是跳舞群組翻版，「埋伏咗第五波嘅先兆」。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨公佈，昨日新增60宗確診，當中有47宗涉及URSUS Fitness，群組累計64人染疫，包括7名員工、50名顧客及7名密切接觸者；20多宗初步確診中，10多宗屬該群組。部份患者未去過健身中心，屬第二代傳播，不排除出現第三代傳播。中心資料顯示，單是URSUS Fitness，到訪確診者已有57人。

擴大追蹤範圍「唔想走漏」

張竹君表示，其中一名初步確診患者是中環砵甸乍街ONE PT健身中心的34歲女健身教練，暫未知道是否與URSUS群組有關。她居於將軍澳日出康城，在3月8日檢測是陰性，10日最後上班，翌日喉嚨乾涸，再測試呈陽性，約30名健身中心員工及數十名學生要檢疫。

衞生防護中心因應健身群組擴散趨勢，已擴大追蹤範圍，由以往確診者發病前兩日內的接觸者，增至七日，原因是「唔想走漏」，至今有360人送往檢疫中心隔離，450名緊密接觸者需檢測。追蹤也非靠安心出行資料，而是URSUS主動提供顧客名單及發電郵通知顧客，令中心很快可安排檢疫及檢測。

部份URSUS確診顧客會到訪多間健身中心，已知的包括西營盤Ultimate Fitness Studio、上環House of Fitness、中環的Optimum Performance Studio 、H.I.T Fitness、Strength Culture、Athletic Club、PURE Fitness的灣仔及中環分店、PURE Yoga林肯大廈及中央廣場分店，以及H-Kore中環及太古城分店。張竹君呼籲近日曾到健身中心、尤其是港島區健身中心的市民應做檢測。

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估計傳播鏈已維持數日

本港第五波疫潮是否已爆發？張竹君說：「我都唔希望呢個係第五波嘅開頭，希望盡量控制到。」但她說，URSUS群組牽連甚廣，患者包括銀行、金融、法律界等不同職業，到過不同餐廳及聚會，追蹤有難度，傳播亦很快，「由接觸至發病時間很短，一至兩天，幾日就可以傳播幾代」，無法預測會爆發到甚麽程度。

張估計，健身中心傳播途徑是透過人傳人，訓練時小組幾個人，大組則10多人，運動劇烈但無戴口罩，傳播鏈已經維持了幾日。群組最早發病患者是一名顧客，3月6日開始不適。據衞生防護中心資料，第11192號32歲女子3月6日病發，居於西營盤英華閣。

衞生防護中心總監林文健亦透露，健身中心群組不少人在檢疫期間檢測呈陽性，估計未來一兩天個案會持續增加。

政府專家顧問許樹昌指出：「健身中心大爆發真係擔心會埋伏咗第五波嘅先兆，好多唔同職業嘅人去嗰到健身，有部份人去多過一個場，變咗好似跳舞群組翻版。」港大微生物學系講座教授袁國勇亦擔心，疫情正重拾升軌，健身中心爆發會如「山林大火咁辣出去」。