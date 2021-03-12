【本報訊】47名參與民主派初選人士被控串謀顛覆國家政權罪，國安法指定法官、總裁判官蘇惠德上周拒絕31人的保釋申請。當中21人昨申請保釋覆核，最終11人申請被拒，10人則放棄申請，全部被告須繼續還柙。梁國雄太太陳寶瑩直言，蘇官批准保釋準則不清晰，擬就結果提出上訴。此外，被告家人、公眾及記者昨終於可入庭親睹被告，大部份被告精神不俗，與親友互相揮手、送吻及做心心手勢。岑敖暉寄語：「越爛嘅牌越要畀心機打。」

法庭昨分三個時段處理21名被告，剛好趕及下午1時前完成所有申請，所有被告均須繼續還柙，當中9人將於下周五再被押解到西九龍法院出席保釋覆核聆訊，其餘12人則放棄每八日覆核權利。同案已獲保釋的呂智恆昨有到庭旁聽，大律師劉偉聰同日亦代表理大暴動案被告在同一法院申請保釋。

21名被告步出囚室後，趁開庭前把握時間用各種方式向旁聽席上的親友示意，包括揮手、飛吻、做心心手勢等，親友熱烈回應，平日甚少表現浪漫一面的梁國雄亦向太太送出飛吻。岑敖暉與何桂藍的則最為活潑，岑與太太余思朗互送飛吻，更與王百羽合作擺出心心姿勢，逗得余大笑。何桂藍則將兩手擺在頭頂扮兔仔。岑、何有講有笑，一度相擁。

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12人棄每8日覆核權利

此外，岑、林卓廷等人再於開庭前「試咪」，林搭着岑的肩膊說「同倉」，而同倉還有「傑斯」尹耀昇及朱凱廸，但毗鄰監倉沒有人。岑自言亦有同樣遭遇，但不知原因，「高佬廷就話寸啫」。岑並說「倉底夠人，出面要人」，又自稱「我哋係懲教稱許小隊，同香港警察完全唔同」，笑指「赤柱（監獄）嘅膳食真係監獄界嘅米芝蓮」。庭內公眾聞言皆笑。

此外，職工盟總幹事蒙兆達向尹兆堅展示日本推理小說《祈念之樹》，打算送給尹在獄中閱讀。岑敖暉太太則向岑舉起內地作家趙思樂作品《她們的征途》。岑子杰出發往法院時，亦帶着法國哲學家福柯的《監視與懲罰：監獄的誕生》。

袁嘉蔚陳詞淚灑法庭

區諾軒、何桂藍、尹兆堅、林卓廷等11人撤回昨日的保釋覆核申請，當中僅何、林保留八日後再覆核權利。尹的fb專頁昨晚指，尹並非放棄保釋，而是認為獲批機會不高，決定「慳返啖氣」，並考慮直接向高等法院申請。其餘10名被告的保釋申請則被拒，當中袁嘉蔚沒律師代表，親自陳詞時淚灑法庭，有旁聽記者及公眾亦不禁流淚。

大部份被告進入囚室前，再把握最後機會向親友及公眾表達心迹，梁國雄、梁晃維、鄒家成等人寄語香港人「加油」及「撐住」。岑敖暉則寄語：「越爛嘅牌越要畀心機打。」

昨庭上所見，絕大部份被告均有說有笑，唯獨毛孟靜狀甚憔悴及疲倦，不時揉眼及按鼻，一度伏在犯人欄邊休息。其丈夫Philip Bowring表示，不方便透露太太的獄中情況，但希望法庭盡快展開正式審訊，否則保釋程序將沒完沒了。

案件編號：WKCC813/21