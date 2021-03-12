【本報訊】新界「套丁」問題嚴重，廉政公署近日就一個位於元朗的丁屋發展項目，進行代號「芒草」行動，懷疑涉及貪污詐騙進行調查，先後拘捕24人，包括地產發展商負責人、丁屋申請人及中間人。據了解，涉嫌套丁項目為元朗大型屋苑「曉門」，被捕者包括「村屋大王」王光榮、其次子王德信、十八鄉鄉事委員會主席程振明、以及多名涉出售丁權的元朗原居民。

廉署發言人表示，早前接獲貪污投訴，有地產發展商、中間人及原居民，涉嫌串謀以貪污詐騙手段套丁，並在申請興建丁屋時，向地政總署作出虛假聲明，訛稱有關原居民是某地段的唯一合法註冊業權人，宣稱地產發展商與原居民之間沒有達成任何協議，以轉移或處置有關原居民發展該地段的權利。

十八鄉鄉委會主席同被捕

廉署經調查後發現，有關地產發展商涉嫌透過中間人，以數萬元至數十萬元不等，向元朗區的原居民收購丁權，然後集中發展為一個大型地產項目圖利，懷疑當中有人提供或收受利益以及串謀詐騙。廉署指出，搜查了多個地點，包括該地產發展商及一間律師行的辦公室，先後拘捕共24人。據了解，被捕者包括有「村屋大王」之稱的律師王光榮、其次子王德信、以及十八鄉鄉事委員會主席程振明。

據悉，上述涉及套丁的屋苑為元朗十八鄉的大型村屋屋苑曉門，根據曉門樓書，屋苑發展商為恒安發展，賣方代表律師行則是王潘律師行。恒安及王潘律師行均由王光榮創立，其次子王德信是則王潘律師行總經理。王光榮另一兒子是前元朗區議員王威信，他亦是王潘律師行的律師。

以「丁花」形式分階段發展

記者曾致電王威信及程振明查詢，兩人均未有接聽電話。地政總署就表示由於廉署調查仍進行中，署方會全力協助調查，但不會作進一步評論。

本土研究社年前發表的《丁不厭詐：新界套丁研究報告2017》曾提及曉門個案，成員陳劍青昨日接受查詢稱，曉門有多達139幢疑套丁的丁屋，屬本港數一數二的大型套丁屋苑，該屋苑更以「丁花」形式，分不同階段發展，「唔使即刻買晒啲丁權返嚟，但就可以率先公開預售丁屋」。

陳解釋，一般套丁屋苑發展年期約10年，「佢要做一個咁大規模嘅丁屋產業，佢係需要好多丁同好多地」，資金用於買丁及買地，有可能影響公司現金流，但若以「丁花」形式售樓，便減輕現金壓力，「再加快個套丁產業，賺得更快更多」。

本報抽查曉門部份地段，可見土地往往早年先由中介購入，再分割成多個小地段，然後2006年以統一20萬元的低價轉售予有丁權的原居民。轉售過程由王潘律師行安排，原居民會同日簽約，而且全部申報恒安發展地址。2011年，原居民會在中介見證下向向地政總署申請興建丁屋，獲批建屋牌照後，由恒安發展負責興建屋苑。至2015年，原居民在王潘協助下向地政總署申請轉售丁屋同意書，並完成補地價手續；最後再授權王潘處理出售事宜，丁屋就變成私人市場的新盤。

大律師何旳匡指出，已購買曉門的業主，若未有參與「套丁」，亦不知當中涉及非法行為，便應毋須承擔法律責任。惟他指出，丁屋建成後有五年禁售期，否則需補地價才可轉讓，若業主在禁售期內購入，可以視為無效，有可能被政府收地收樓而不獲補償，「啲錢又畀咗、物業又攞唔到」，只能向發展商追討。