武肺疫情席捲多間國際學校，啟歷學校（Kellett School）一班約9歲的小學生全班被送往隔離後，網傳該校薄扶林分校校長曾請求當局不要這樣做，惟當局仍然堅持。惟衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日在疫情記者會上指，當局只是要求學生強制檢測，又稱小學或幼稚園生是否需檢疫，視乎他們的活動為何及學生們有否妥善戴好口罩等。

路透社早前報道，啟歷學校有一班約9歲的小學生全班被送往隔離，校方稱隔離的14天期間將允許一名家長陪同。有記者今日追問有關傳聞，張竹君澄清僅是要強制檢測，指小學或幼稚園生是否需要檢疫，需要看看患者的活動是怎樣，以及學生們能否妥當戴上口罩等。

中小學、幼稚園均有人初步確診 包括兩學童

此外，中小學及幼稚園今日均有人初步確診，其中2人為學童，分別5歲及12歲。當中5歲小童住元朗石湖圍，在元朗太陽島英文幼稚園上課，逢星期一、五上面授課堂，其餘時間上網課。他3月5日最後上課，翌日發燒，曾向私家醫生和荃灣港安醫院求診。元朗有兩所同名幼稚園，張竹君指須留待晚上公佈準確地址。張又指，幼兒通常較難長時間戴好口罩，一旦確診，或安排所有同學隔離檢疫。

另一學童為九龍塘官立小學12歲學生，2月15日上課，3月11日發燒，住將軍澳康盛花園2座，家人須檢疫。

此外，九龍真光中學一名校工與妻子初步確診，二人住深水埗南昌街鑽石樓，昨日強檢時發現呈陽性。張竹君指，二人與之前個案同層，不相鄰，亦不相識；校工最後於3月13日上班，如他最終確診，學校亦須強制檢測。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！