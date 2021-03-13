位於西營盤的URSUS Fitness群組爆發3日已有64人確診，大部份確診者居於中西區或半山一帶。港大醫學院院長梁卓偉今日（13日）在電台節目表示，中上環多處污水樣本武肺病毒檢測呈陽性，未有人確診。油尖旺區議會副主席余德寶表示，原則上反對封區，因非最有效遏止疫情的方法，但之前油尖旺等基層地區出現多確診及污水檢測呈陽性便要封區，現時中上環一帶遍佈疫廈卻毋須封區，予人不公平的觀感，「係唔係對基層特別苛刻，有錢人地方就有豁免？」

政府首次於佐敦作大規模封區時，指該處有很多確診個案及污水檢測呈陽性；2月9日政府對土瓜灣落山道僑裕大廈及落山道僑發大廈封區，理由是污水樣本檢測曾經呈現陽性，雖然沒有確診個案，但經評估樓宇狀況及可能感染風險後，認為須封區。

但近日西營盤的URSUS Fitness群組確診者，集中居於中上環或半山一帶；今早梁卓偉更表示，最新得出的污水檢測樣本結果，顯示中上環一帶多處污水檢測呈陽性，但仍未發現初步確診個案，反映未找到所有牽連群組，擔心中西區會有大爆發。

余德寶：今次不封中上環 亦不應再封基層地區

目前未知政府會否因中上環有多處地方污水檢測呈陽性，而作出封區行動。余德寶表示，上周於區議會上，會官員表示污水檢測呈陽性可作為封區參考數據，而以往封區集中基層地區，如油尖旺、佐敦的三無大廈等，今次同類情況發生在「有錢人」居住的地方，但至今政府未有封區，難免予人不公平之感，「係唔係對基層特別苛刻，有錢人地方就有豁免？」若政府今次不對中上環一帶封區，將來其他基層地區污水檢測呈陽性，也不應封區。

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