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中西區爆疫遍毒水無封區 余德寶轟不公：有錢人地方有豁免？

1小時前
余德寶原則上反對封區，但認為之前油尖旺等基層地區出現多確診及污水檢測呈陽性便要封區，現時中上環一帶出現同樣情況卻毋須封區，予人不公平的觀感。資料圖片

位於西營盤的URSUS Fitness群組爆發3日已有64人確診，大部份確診者居於中西區或半山一帶。港大醫學院院長梁卓偉今日（13日）在電台節目表示，中上環多處污水樣本武肺病毒檢測呈陽性，未有人確診。油尖旺區議會副主席余德寶表示，原則上反對封區，因非最有效遏止疫情的方法，但之前油尖旺等基層地區出現多確診及污水檢測呈陽性便要封區，現時中上環一帶遍佈疫廈卻毋須封區，予人不公平的觀感，「係唔係對基層特別苛刻，有錢人地方就有豁免？」

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政府首次於佐敦作大規模封區時，指該處有很多確診個案及污水檢測呈陽性；2月9日政府對土瓜灣落山道僑裕大廈及落山道僑發大廈封區，理由是污水樣本檢測曾經呈現陽性，雖然沒有確診個案，但經評估樓宇狀況及可能感染風險後，認為須封區。

但近日西營盤的URSUS Fitness群組確診者，集中居於中上環或半山一帶；今早梁卓偉更表示，最新得出的污水檢測樣本結果，顯示中上環一帶多處污水檢測呈陽性，但仍未發現初步確診個案，反映未找到所有牽連群組，擔心中西區會有大爆發。

余德寶：今次不封中上環 亦不應再封基層地區

目前未知政府會否因中上環有多處地方污水檢測呈陽性，而作出封區行動。余德寶表示，上周於區議會上，會官員表示污水檢測呈陽性可作為封區參考數據，而以往封區集中基層地區，如油尖旺、佐敦的三無大廈等，今次同類情況發生在「有錢人」居住的地方，但至今政府未有封區，難免予人不公平之感，「係唔係對基層特別苛刻，有錢人地方就有豁免？」若政府今次不對中上環一帶封區，將來其他基層地區污水檢測呈陽性，也不應封區。

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