確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港武漢肺炎確診再急升，西營盤URSUS Fitness群組疫情繼續蔓延，昨日（12日）暴增60宗確診，較前日22宗高近2倍，是自1月27日以來最高。54宗本地個案中，49宗與其他個案相關，當中達47宗都與URSUS Fitness群組有關。

因應健身室爆疫，政府今日起已要求所有到健身室的人士戴上口罩，直至3月17日。此外，衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日宣佈，政府決定強制健身室工作人士在3月14日（周日）前檢測，即使之前曾做檢測亦要重新再做。而昨日公佈仍有20多宗初步確診個案，有10多宗與URSUS Fitness群組相關，另有數宗源頭不明。

其中一人在中環H-Code 5樓的One Personal Training（ONEPT）任職私人健身教練，她約有30名同事和幾十名學生，部份要檢疫。患者居於將軍澳日出康城，在3月8日檢測呈陰性，10日最後上班，至3月11日出現喉嚨乾，再檢測初步確診。衞生署亦正調查她與URSUS Fitness有否關係。張竹君又指出，現時健身室群組中最早出現病徵的患者是於3月6日開始不適的一名顧客，但未能確定是否爆發的源頭。

另一初步確診個案為41歲男子，在養和醫院維修部工作，不需要接觸病人，居於尖沙嘴彌敦道喜利大廈。他本身無病徵，一星期前檢測仍然呈陰性。

此外，一名34歲女子、報稱無業初步確診，居於新蒲崗采頤花園3座。她最近在伊利沙伯醫院分娩，2月28日在醫院接受檢測呈陰性，但之後再取樣結果呈陽性。她分娩後曾於3月5、8、10日到藍田健康院，張竹君表示會跟進健康院的接觸情況。

衞生署表示，該名病人到訪期間一直有佩戴口罩，藍田母嬰健康院將於明日關閉清潔和消毒，診所職員會聯絡已預約人士另作服務安排。

各區增流動採樣站 免費強檢重開場所職員

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府公佈在3月13日起在青衣增設社區檢測中心，免費讓市民到合計20間社區檢測中心檢測，亦在各區增設流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

由於有多棟大廈納入強制檢測，政府周六（13日）起，會於堅彌地城遊樂場、西營盤社區綜合大樓、北角雲峰大廈、北角海璇、西灣河嘉亨灣、柴灣康翠臺、牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍、長沙灣社區中心、馬灣珀麗路、將軍澳藍塘傲、將軍澳尚德社區會堂、將軍澳日出康城MALIBU，而薄扶林碧瑤灣27座會延至3月14日開放。

另外3月13日起，位於屯門蝴蝶灣社區中心的流動採樣站會改設於建生社區會堂，暫定開放至3月20日。位於將軍澳法國國際學校的流動採樣站會延長服務日期至3月13日（星期六），位於西營盤李陞街遊樂場的流動採樣站會延長服務日期至3月14日。位於中環愛丁堡廣場、黃大仙廣場、深水埗楓樹街遊樂場、荃灣沙咀道遊樂場、元朗安興遊樂場、天水圍天瑞體育館、大埔社區中心籃球場及東涌北公園七人硬地足球場的流動採樣站均會延長服務日期至3月21日。

供所有市民

●黃竹坑遊樂場2號足球場（至3月14日）

●中環愛丁堡廣場（至3月14日）

●黃大仙廣場（至3月14日）

●佐敦佐治五世紀念公園7人足球場（至3月21日）

●旺角麥花臣遊樂場（至3月21日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至3月14日）

●元朗安興遊樂場（至3月14日）

●天水圍天瑞體育館（至3月14日）

●屯門建生社區會堂（至3月30日）

●沙田大會堂廣場（至3月14日）

●大埔社區中心籃球場（至3月14日）

●東涌北公園7人硬地足球場（至3月21日）

供重開場所之強檢職員

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至3月21日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至3月21日）

●尖東加連威老道100號（3月12至18日）

供該區須強檢居民及職員

●薄扶林碧瑤灣近27座旁車路（至3月14日）

●西營盤李陞街遊樂場（至3月14日）

●堅彌地城遊樂場（至3月14日）

●西營盤社區綜合大樓（至3月13日）

●薄扶林道寶翠園第6座對出平台（至3月13日）

●鰂魚涌社區會堂停車場（至3月13日）

●炮台山豪廷峯對出空地（至3月13日）

●北角雲峰大廈停車場（至3月14日）

●北角渣華道133號海璇平台（至3月14日）

●西灣河嘉亨灣停車場L1（至3月14日）

●柴灣泰民街2號康翠臺1座地下平台（至3月14日）

●牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍地下停車場第3座卸貨區（至3月13日）

●尖東加連威老道100號（至3月18日）

●楓樹街遊樂場（長沙灣道及楓樹街交界）（至3月21日）

●澤安邨富澤樓側籃球場（至3月13日）

●長沙灣社區中心（至3月14日）

●馬灣珀麗路近貝殼廣場（至3月14日）

●荔景邨仰景樓對出公園（至3月13日）

●將軍澳藍塘傲第2座與第5座之間卸貨區（至3月13日）

●將軍澳尚德社區會堂（至3月13日）

●將軍澳日出康城MALIBU 5樓平台（至3月14日）

供該區須強檢學生及職員

●將軍澳唐賢街28號法國國際學校 （至3月13日）

供外籍家庭傭工

●中環遮打道行人專用區（3月14日及21日）

●銅鑼灣維多利亞公園興發街入口（3月14日及21日）

●荔枝角公園入口（3月14日及21日）

餐飲前線街巿檔販 免費檢測延至3.31

食環署宣佈，為達致「應檢盡檢」的目的，會繼續為特定群組，包括高接觸群組的餐飲業務前線員工、街巿攤檔從業員及駐場人員、持牌小販及凍房從業員等，安排免費病毒檢測，有關計劃的網上登記截止日期已延至3月31日，曾經登記並已檢測的高接觸群組亦可再次登記。而根據計劃，檢測承辦商Prenetics Limited會負責提供採樣及檢測服務。

「社區檢測中心預約系統」預約，方可接受免費檢測服務。未有預約者將須自行繳付240元的檢測費用。

增3流動採樣站為外傭檢測

勞工處公佈，將於3月14日及21日，連續兩個星期日為外傭提供免費檢測服務，毋須預約，地點設在外傭經常聚集的地方，包括中環遮打道行人專用區、銅鑼灣維多利亞公園興發街入口及荔枝角公園入口，時間為上午10時至下午5時。

勞工處又呼籲職業介紹所和僱主鼓勵及協助外傭前往指定的流動採樣站，接受免費檢測。

北京3.15起禁深喉唾液陰性檢測者入境

北京市政府公佈自3月15日起，將調整由香港入境北京人士有關核酸檢測的規定，由香港直航入境北京的旅客，必須持有香港特區政府認可的本地醫療機構發出的7天內有效核酸檢測陰性結果證明，而證明中註明的檢測採樣方式必須為鼻咽拭子或鼻腔咽喉合併拭子，6歲以下兒童則以咽喉拭子作為主要採樣方式。航空公司將在登機時查驗有關證明，如證明中未採取上述採樣方式或未註明採樣方式，將不予登機。港府呼籲市民留意，索取註明檢測採樣方式為鼻咽拭子或鼻腔咽喉合併拭子的核酸檢測陰性證明，並配合航空公司的登機查驗工作。

車牌筆試及排期服務3.15恢復

運輸署指將於3月15日起恢復駕駛筆試（甲部試）及的士筆試服務。因筆試服務暫停而未能筆試的考生，將陸續獲個別通知其新定的考試日期。同日亦將恢復駕駛考試排期服務，包括駕駛考試排期事務處即時申請的櫃位服務、處理首次及重考生駕駛考試申請、駕駛考試延期申請、網上預約駕駛考試服務及重考生快期電話預約服務。運輸署亦不忘呼籲進入駕駛考試排期事務處及筆試中心的市民使用「安心出行」流動應用程式。

第二輪指定檢疫酒店多4間

另外，政府公佈第二輪指定檢疫酒店名單，新增4間酒店，分別為觀塘區的愛得甫酒店、南區的奧華時尚精品酒店.南岸、荃灣區的香港遠東絲麗酒店，以及油尖旺區的香港海景絲麗酒店。名單有效期原定由2月20日至4月20日，為期2個月。其中觀塘區的愛得甫酒店和南區的奧華時尚精品酒店.南岸，已於1月30日起提早運作。這些酒店除供抵港人士強制檢疫外，部份緊密接觸者都會選擇這些酒店檢疫。

本港疫情

●確診（截至3月12日16:40）

11,210宗（40日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

203宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多16人出院（第8323、10931、10936、10954、10958、10990、11002、11004、11013、11014、11034、11065、11067、11098、11110、11127號個案）；

共10,711人（包括確診及疑似患者）。

●住院個案

206名確診者仍留醫；

13人危殆（第1989、3496、6125、6607、6794、8018、8078、9612、9907、10358、10851、10904、10984號個案）；

10人嚴重（第6386、7468、8221、9055、9135、10367、10585、10865、10942、11055號個案）

其餘183人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●九巴68X／2月6及9日／第10711號個案

●的士TR8063／2月11日／第10836號個案

●紅色小巴NB4143／2月16至18日／第10856號個案

●的士UR2733／3月6至7日／第11211號個案

兩岸疫情 （截至3月12日19:30）

兩岸疫情最新數字：大陸昨日（11日）新增9宗確診個案，全部為境外輸入，分別是上海3宗、廣東2宗、四川2宗、河南1宗、陝西1宗。大陸累計確診90,027宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診984宗，死亡個案10宗。

外國疫情（截至3月12日08:12）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數逼近1.18億，全球死亡人數超過262萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,921萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數逾53萬。印度確診人數超過1,128萬，死亡人數突破15.8萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過1,127萬，死亡人數達27.2萬。俄羅斯、英國確診突破400萬，法國、西班牙、意大利確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有土耳其、德國、哥倫比亞、阿根廷、墨西哥。波蘭、伊朗、南非、烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、荷蘭等8國確診宗數均超越100萬大關。

●塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）宣佈，塞爾維亞將生產中國國藥疫苗，是首個生產國藥疫苗的巴爾幹國家。武契奇說，塞爾維亞將在中國和阿聯酋支持下興建生產疫苗廠房，有關合約將於兩周內簽署。他說，該國最快可於今年10月15日開始投入生產疫苗。塞爾維亞雖然正申請加入歐盟，但仍與莫斯科和北京維持密切關係，該國正利用此左右逢源優勢，令它成為歐洲大陸接種疫苗最快的國家。

●美國諾瓦瓦克斯醫藥公司（Novavax）宣佈，該公司研發的疫苗在英國進行的後期測試中，顯示對武漢肺炎原病毒的有效率達96%，對英國變種病毒的有效率也有近86%，為獲審批使用邁進一步。不過在南非一個獨立進行的測試中，諾瓦瓦克斯疫苗的有效率只有約55%。在英國和南非兩地的測試中，疫苗防止病重和死亡的有效率均達100%。

●丹麥及挪威因部份接種疫苗人士出現凝血風險，周四暫時停止使用阿斯利康疫苗，不過，歐洲藥物管理局（EMA）支持繼續使用阿斯利康疫苗，認為好處大於風險。另一方面，法國衞生部長表示與國內的藥物管理局磋商後，決定繼續使用阿斯利康疫苗，毋須停止。

●瑞典女王儲維多利亞（Crown Princess Victoria）和丈夫丹尼爾確診武漢肺炎。根據王室聲明，維多利亞與丹尼爾均出現輕微病症，情況尚好。在去年11月，瑞典王子卡爾菲利普（Prince Carl Philip）和索菲婭王妃（Princess Sofia）均確診感染，當時王儲維多利亞和丈夫丹尼爾都曾接受病毒檢測。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 29212092 (530606)

印度 11285561 (158189)

巴⻄ 11277717 (272889)

俄羅斯 4311893 (89224)

英國 4254700 (125403)

法國 4050543 (89984)

⻄班牙 3178356 (72085)

意⼤利 3149017 (101184)

⼟⽿其 2835989 (29290)

德國 2546526 (72968)

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