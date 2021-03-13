位於西營盤的URSUS Fitness爆疫，累計99人確診，有專家擔憂群組或成「跳舞群組翻版」，港大校園亦出現個案，西營盤恐成為最新疫區。記者今午（13日）來到提供BioNTech疫苗的中山紀念公園疫苗接種中心，發現中心的人流比起提供科興疫苗的中心更多，中心外一度有人龍等候，亦有不少巿民前來查詢。

市民打BioNTech棄科興：防護力低

居住在西營盤的何先生，今日陪同家中長者到中心接種疫苗，他指整體注射安排流暢，又認為容許與長者一同接種疫苗的安排貼心。對於政府讓60歲以上優先接種疫苗，與疫苗指引有出入，他指不太擔心家中長者注射後出狀況，「唔會（擔心），科興就會囉，但係其他外國（疫苗）都係60歲以上就可以打，科興係連大陸都唔建議60歲以上嘅打嘅，就唔知政府喺度做緊啲咩。」

近日國產疫苗屢爆接種後死亡個案，記者問及是否有慶幸選擇BioNTech疫苗，何則笑言：「之前都知㗎喇，都唔會揀科興，佢防護力低啲吖嘛，得嗰50%。」又認為政府若購置更多的BioNTech疫苗，或可吸引更多巿民注射，讓社區抗疫效果更佳。

有市民勸改打BioNTech

居住在半山的Mrs Jan，在諮詢醫生意見後，星期一決定接種BioNTech，並立刻預約。她指自己留意到今天接種中心有很多人流，猜測與URSUS Fitness的群組爆疫有關。

她指自己雖然不會健身，但經常散步，身邊的人亦有可能曾經到訪爆疫地點，因此認為注射疫苗是必須的，又認為只有全部人接種疫苗才會起作用，可以達致群體免疫，斥預約而不出現的人不負責任。

登記預約接種時段大多爆滿

在港大任職、居住在西營盤附近的Tim，一得知可以預約接種，就在星期三預約打疫苗。他得知港大有確診個案，但指自己在家工作已有一段時日，又指自己在防疫方面已盡力，亦減少出門，因此不太擔憂。

他指，若只有科興疫苗選擇，他亦會接種；但由於有更好的選擇，因此不會接種科興疫苗，又觀察到BioNTech疫苗相當受歡迎，指自己登記預約時，未來的一個多星期已只剩下今天的時段。

會返內地市民打BioNTech：唔怕副作用

居住在銅鑼灣的劉太，在BioNTech疫苗一開放便進行預約：「梗係揀個高啲（有效比率）嘅打啦。」她又稱，因為自己會回內地，始終認為接種疫苗較安心，即使只有科興疫苗亦會注射：「如果真係無得選擇，咁就無辦法啦係咪，都會打嘅，就保障下自己啦。」她指，職員服務態度相當不錯，打針流程順暢，又指任何疫苗均有其副作用，呼籲不要聽信坊間傳聞自擾。

同行的劉先生斥有人將疫苗「政治化」，「帶有啲政治色彩嘅嘢，佢唔鍾意你共產黨嘅，咪話你個科興（疫苗）點樣點樣咩，就係咁簡單。實際乜嘢疫苗都係有危險嘅，係咪呀，你只係打個感冒嗰啲（疫苗），你唔啱一樣係死㗎？」

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