【疫情大反彈】

【本報訊】武肺疫苗接種計劃展開至今兩周，衞生署發表第一期總結報告，截至周日（7日）錄得71宗異常事故，當中47人須住院，全部接種科興疫苗。報告亦公佈被隱瞞多日的首宗面癱個案，一名69歲男子接種科興疫苗後流口水及面癱，專家委員會將進行因果關係評估。

衞生署昨發表武肺疫苗的安全監察第一期總結報告，截至本月7日，全港共接種91,818劑科興疫苗，發生69宗異常事件，出事率為0.075%；復必泰疫苗接種1,207劑，發生兩宗異常事件，出事率為0.166%。個案包括本港首兩宗死亡個案，另有47宗住院個案，全為接種科興疫苗，涉30男17女，年齡介乎30歲至90歲。

報告中公佈兩宗接種科興的異常事件，一名患高血壓的69歲男子，3月6日中午12時50分於中央圖書館接種接後，約兩小時後發現左眼不適，不能完全合上眼，翌日左邊嘴流口水、左眼無眼水分泌。男子當日到律敦治醫院急症室求醫，初步診斷為貝爾面癱，3月8日出院。

另一宗為患糖尿病、高血壓及高血脂的74歲老翁，3月1日接種後，六日後因左邊身乏力及言語不清被送往屯門醫院，初步診斷為中風，情況穩定。

助理署長賴市民不關注

衞生署助理署長（藥物）陳凌峯表示，上述個案仍要收集更多資料，包括病人本身神經病理學報告等，暫時未完全確診為貝爾面癱，初步評估認為與疫苗無直接關係，可能由神經病學所導致，將交由武肺疫苗臨床事件評估專家委員會評估。

面癱個案發生於上周，衞生署一直未有公佈，陳凌峯辯稱，市民不是特別關注面癱，所以無就個別個案對外作解說，政府不想塑造成注射疫苗會導致面癱，需待下周一才有更多詳情。

陳續稱，衞生署已檢視約20宗疫苗後異常個案，絕大部份初步分類為與疫苗接種因果「一致」及「不一致」兩類。其中一宗「一致」個案為38歲男子，2月28日於中央圖書館接種科興疫苗，約半小時後頭暈、頭脹、左上臂及下肢無力等狀況，亦有血壓上升問題。署方檢視後，初步認為血壓上升屬打針後緊張反應，而其他症狀則符合接種疫苗後可能出現的副作用，與疫苗接種因果關係一致。

下周一審視新死亡個案

至於「不一致」個案為一名90歲老翁，2月27日接種科興疫苗後頭暈及腳軟，其後不慎跌倒，盆骨骨折，3月5日接受手術。陳凌峯解釋，暈眩等情況有可能與疫苗接種有關，但跌倒並非直接由疫苗導致，按照判斷標準，屬與疫苗接種因果關係不一致。

陳凌峯強調，以上個案屬署方初步檢視，須由專家委員會作最終判斷，分類結果可能有所不同。專家委員會將於下周一開會，屆時會一併審視新增的打針後死亡個案及上述懷疑貝爾面癱個案。

此外，各接種中心周四錄得八宗送院個案，其中七宗已出院，一宗留院觀察。該宗留院觀察為64歲男子，在曉光街體育館接種科興疫苗後心悸及呼吸困難，送往聯合醫院，情況穩定。另一名30歲女子到元朗體育館接種復必泰疫苗後出疹，送往博愛醫院，情況穩定。經治療後，該女子不遵從醫生勸告自行出院。

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