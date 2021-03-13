民主派初選案總裁判官蘇惠德上周批准案中15人保釋，律政司迅即要求覆核其中11人保釋決定，令他們須繼續還柙。《國安法》指定法官杜麗冰本周四開始在高等法院處理有關覆核，繼民主黨黃碧雲後，杜官今早再批准鄭達鴻及彭卓棋擔保外出，鄭完成保釋手續後離開法院暫時重獲自由，他未有回應提問，僅稱「希望大家撐住，多謝大家支持。」彭卓棋在完成手續後亦將離開法庭，《蘋果》屆時將會直播。

彭卓棋將離開法院

《果燃台》

《蘋果》YouTube頻道

《蘋果》facebook

杜官今早駁回律政司申請，維持總裁判官蘇惠德決定，批准鄭達鴻保釋。杜官指有充足理由相信鄭不會再作出危害國家安全的行為，批准鄭以原有條件保釋，亦即10萬元現金擔保、由女友提出的100萬元人事擔保、不可離港、交出所有旅行證件，在報稱地址居住、遵守晚12朝7的宵禁令，並且每周向警署報到4次。

獲保釋的鄭達鴻完成程序後，於下午4時許，在前黨友、油尖旺區議會副主席余德寶及鄭的女友陪同下離開高院，重獲自由的他未有接受傳媒訪問，直接登上私家車離開。他臨上車前表示：「希望大家撐住，多謝大家支持」，登車後神情明顯輕鬆，並與友人說笑展露笑容。

另外，4名被告包括張可森、何啟明、施德來及李予信將於下周一上庭，同樣由杜麗冰處理。

鄭達鴻離開法院情況

《果燃台》

《蘋果》YouTube

《蘋果》facebook

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！