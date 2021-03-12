【本報訊】本港開打科興疫苗以來，出現多宗嚴重異常事故，當中四人死亡。政府設立10億元疫苗接種保障基金，但有議員批評當局賠償標準不清晰，留下空間容許政府在審批賠償時「搬龍門」。

衞署避答嚴重事故個案數字

立法會衞生事務委員會昨日開會，議員鄭松泰（圖）向當局了解至今接種疫苗後出現嚴重異常事故的數字。衞生署總藥劑師陳詩濤稱，截至周日（7日）逾九萬人接種疫苗，收到0.08%接種後出現異常事件呈報，「嚴重情況仲逐個個案跟進緊」。

鄭松泰再追問嚴重異常事故個案具體數字，惟陳詩濤僅指截至前日公佈四宗死亡個案，另三宗須入深切治療部個案，一宗是危殆個案。

鄭松泰不滿局方始終未有回答具體數字，「呢個係一個嚴肅嘅問題，呢個會係一個常規嘅會議，亦都係擺咗個item（討論項目），有乜理由基本嘅數字都冇先？」他亦質問當局，專家委員會早前指四宗死亡個案，初步認為死因與疫苗無直接因果關係，「除咗一個係要解剖等緊」，其餘三宗個案是否「冇得賠」？

食衞局長陳肇始回應稱，「要有報告出嚟，如果係要做申請，最終都係會睇返個報告情況做檢視，𠵱家資料唔能夠做一個概括嘅答案」。衞生防護中心總監林文健解釋，專家委員會會開會審視個案，並按世衞流程得出三個結論，包括與疫苗一致因果關係、沒有一致因果關係，及未能確定或未能分類。若個案得出一致因果關係，或未能確定或未能分類，便有機會按現行機制申請賠償。

鄭松泰質疑政府保障基金的賠償基準不清，「相信大部份香港人，都唔知你做緊乜assessments（評估）」，專家委員會判斷個案時會分析接種疫苗及出現後遺症的因果關係，例如「三高係一個confounding factor（干擾因素），你之前冇講明三高嘅人唔好打，之後打咗出咗事，你話要搵因果關係，咁係因為三高導致，定支針導致？咁你隨時都可以喺你嘅方法論上搬龍門㗎喎，大佬」。林文健未有直接回應，僅稱所有情況包括接種者有否三高、長期病患、接種時間至出事時間等，都要交由專家委員會評估。