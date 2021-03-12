【本報訊】廣播處長李百全再度狙擊港台，原定明晚7時半播出的第四集《香港故事》，突然遭抽起，改為播放由港台教育部前年7月31日製作的舊節目《香港故事—鄉人‧情味 西貢潮人》。原定昨晚8時播出的《鏗鏘說》則突然提早至7時10分播出，原定7時10分播出的英文節目《The Pulse》則改到8時播映。

《鏗鏘說》facebook專頁晚上7時12分才通知觀眾節目提早播映，未有解釋原因。據專頁上載今集《鏗鏘說》的預告，今集由主持蘇玉華訪問名導杜琪峯，不少網民留言指錯過節目。至於《The Pulse》則訪問全國政協前常委劉漢銓和民主黨前主席劉慧卿，討論人大修改本港選舉制度。

港台未有解釋為何出現有關節目調動，僅稱「由於節目調動關係，原定的《The Pulse》改於今晚8時播出。其他無補充」。

港台消息人士透露，一眾港台員工不滿李百全多次在無清楚交代具體原因下抽起多個節目，昨午召開員工大會要求約見李百全，對方卻以事忙為由拒絕出席，引起不少員工不滿，質疑港台在李百全如此無理干預下，日後還如何能運作下去。

員工斥「獨裁土皇帝」

李百全自上任後，多番以「加強編輯管理」和回應商經局檢討報告的建議為由抽起多個節目。原定周四晚播出的《議事論事》，討論人大修改選舉制度，在原定播放時間約半小時前才臨時抽起。

至於再被抽起的《香港故事》，港台員工至今不清楚《香港故事》是否全遭腰斬，他們質疑，李百全自批評LMF一集「唔需要睇都知唔應該播」後，其後沒有再看過《香港故事》就直接抽起節目，亦無向員工交代原因。港台員工批評李百全如「獨裁的土皇帝」，當港台是自己的「小王國」。