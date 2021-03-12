【本報訊】在廉署行動中被捕的王光榮早年曾經加入警隊，離開警隊後改修法律，九十年代創立王潘律師行，憑他在新界的人脈開拓地產生意，一方面承接新鴻基地產一手樓的合約，另一方面以恒安發展名義自行收地，發展大批村屋屋苑，贏得「村屋大王」稱號。

王光榮中學畢業後曾在新界民政處工作，隨後投身警隊，更升至督察，惟27歲毅然離開，修讀法律課程，1994年創立王潘律師行。根據其官網介紹，律師行現時有10多名律師及140名員工，並稱是中原集團、新鴻基地產發展有限公司及約50間銀行代表律師。

王潘律師行與新地關係密切，過去獲新地欽點承接大量一手樓買賣合約，包括加州豪園、YOHO Town、譽港灣等，王光榮亦因此被稱為新地的「御用師爺」。

王潘律師行亦在官網介紹中明言與新界鄉事關係密切，處理新界鄉村小型屋宇及土地買賣極多，深得鄉事及圍村人士信任。

王威信7.21身處恐襲現場

除了處理買賣，王光榮2000年亦創辦榮佳建築有限公司（又名恒安發展），自己當上發展商，專營新界村屋屋苑，參與過的項目包括元朗曉門、西貢金沙豪門等。

王光榮兩名兒子都有參與家族生意，其中今次同樣被捕的王德信是會計師，在王潘律師行任總經理，亦是恒安發展股東。長子王威信則同為執業律師，現於王潘律師行工作。王威信曾為自由黨和新民黨黨員，現為經民聯成員。王威信2008年起獲委任為元朗區議員，至2019年區選連任失敗。

前年7.21元朗恐襲事件中，王威信被發現曾在事發現場，事後有人質疑他曾為白衣人開鐵閘。王威信辯稱，當日在元朗站看到打人事件已立即制止，自己也被白衣人打傷，右手肘骨折。