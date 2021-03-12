【7.21暴動案】

【本報訊】721白衣人暴動案續審，昨傳召一名元朗居民N，他供稱「無警時分」有約30名市民躲在西鐵站洗手間避難，有傷者衣服滿佈血迹、頭部受傷，情緒激動問：「警察幾時先到？」N決定獨力守護傷者，直至警員到場才放心離開；豈料警方到場後迅即離開，他聞訊折返，遇上大批白衣人強行拉起捲閘、衝入站內一刻，最終他為保護市民慘遭白衣人圍毆。片段顯示，有一名受害人遭14名白衣人襲擊。

證人N是元朗居民，收到來電指元朗雞地有白衫人聚集指罵市民，遂在當晚約10時半駕車到鳳攸北街一帶視察。N稱當時氣氛平靜，聚集白衣人不超過十人，有男有女，手持木製條狀物。N曾勸他們回家，「佢哋話明白、理解我嘅講法。」

「我深信警察會到」

其後再有居民求助指有人被困西鐵站，N立即報警，但「打咗好多次都打唔到」，最後他親自前往西鐵站，途中有市民慌張地勸喻他「唔好再向前行」。N到達元朗站後，看見約十名手持藤條的白衣人來回跑動，「好似想搵一啲嘢咁」。他又指收費閘口沒關上，站內地板充滿水迹，雨傘等雜物散落一地，「似係有人好慌張咁逃走時冇攞到」。

其後N發現有傷者在站內洗手間避難，「一開門就明顯見到有人匿埋，唔想畀人見到咁樣。」他稱男女洗手間合共有約30名人士，有人衣服染血，亦有人頭部受傷，有人激動問「醫護警察幾時到」及說「我想返屋企」。

N擔心市民再被襲擊，故在洗手間門外駐守，等候救護員和警察到場。其間有白衣人群手持武器上前謂：「你快啲離開呢度！」又問：「裏面係咩人？」N回應：「你哋冇戴口罩，呢度有閉路電視，唔好打人。」白衣人聞言撤退。N確保傷者獲警方護送離開後，便離開西鐵站。法官葉佐文問N為何無法報警，仍決定等候警方到場。N表示希望盡力保護傷者，「如果警察唔到，我諗我會等到第二朝12點，因為我仍然深信警察會到」。

惟他其後收到朋友來電，指警方到場後又離開，站內可能會再爆發衝突。N馬上折返西鐵站，穿過遭白衣人拉起的捲閘，發現情形變得更惡劣，他目擊地上血迹斑斑，大群白衣人追打站內人士，有兩名黑衫男子受襲倒地，又有三名記者險被牽連。有一名穿粉紅色衫的男子被六至八名白衣人圍毆，被人用木棍不斷打頭。N衝前保護粉紅衣男的頭部，在半分鐘內遭白衣人拳打腳踢，並用藤條襲擊他的頭、下巴、腳和手，有人重複喝罵：「以後唔好再入嚟元朗搞事！」

被圍毆之際，幸有兩名黑衣人藉挑釁轉移白衣人視線，N和粉紅衣男才脫險。兩人在商場等候紀律部隊到場，粉紅衣男其後自行離開。N等候約半小時，有見情況轉趨平靜，便到朋友家暫避，至凌晨5時駕車回家。N憶述粉紅衣男傷勢嚴重，手肘位置疑似骨折「突起咗」；N事後下巴則有腫脹瘀傷，左邊頭部輕微發紅。

有受害者遭14煞施襲

控方播片指，黑衣人上前挑釁前，白衣人已嘗試拉開J出口的捲閘。控方統計衝入站內的白衣人有45名，有人追打站內人士時高喊：「打死佢！」至少八人受襲，當中包括證人N和O，有一名受害者更遭14名白衣人襲擊。控方續指，片段顯示第五被告鄧懷琛跟隨白衣人群衝入站內，其後站在受襲的N旁邊。鄧表明會爭議身份。

案件編號：DCCC888/19、DCCC11、DCCC734/20