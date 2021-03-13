廉署近日再就新界套丁問題出手，並以懷疑涉及貪污詐騙調查及拘捕了24人。事出突然，鄉議局副主席兼沙田鄉事委員會主席莫錦貴透露，昨日（12日）鄉事間已有聯絡，但他以不清楚案件情況為由，不作評論。有鄉議局中人直言對當局「突起殺機」感到「少少意外」。

據報今次廉署在代號「芒草」的行動中，拘捕了十八鄉鄉事委員會主席程振明、有「村屋大王」之稱的王光榮及其次子王德信。時間正好是北京針對香港政治問題，先後訂立並實施了《港區國安法》和閹割香港選舉制度後，以及香港可能連接舉行的特首選委會選舉、立法會選舉及特首選舉之前。

鄉事派人人自危 侯志強劃清界線：已不問世事

《蘋果》記者嘗試聯絡鄉議局主席劉業強，以及不少鄉議局中人和熟悉新界問題的人士，大部份都對事件諱莫如深，或者不接聽來電。願意受訪的莫錦貴僅表示，他暫不清楚案件，難以作出評論。

廉署行動觸動鄉事龐大套丁利益網絡，牽連甚廣，堪稱人人自危。莫錦貴透露，昨日鄉事間已有聯絡，日內知悉更多細節後再作回應。至於上水區鄉事委員會主席侯志強則劃清界線，表示自己已不問世事，不願對事件置評，並強調「我個丁幾十年前都賣咗，唔關我事喇。」

有不願具名的鄉議局中人就稱，對今次廉署的行動有「少少意外」，反問「點解政府突然起咗呢個殺機呢？」但記者追問箇中原因，該鄉議局中人就不欲多談，推說要由鄉議局主事人回答。

建制派人士料「有人投訴就做」

而另一位熟悉新界問題的建制派人士則覺得，一如數年前的沙田套丁案般，當局因「有人投訴就做囉」，直指如本土研究社等組織對套丁問題有過深入研究，使當局收到相關資料和投訴後不得不採取行動。至於為何挑選現在行動，是否中央下旨後，有意針對新界人？這位建制派稱「未必同呢個時間有關，政府搞疫情都搞到一鑊粥，林鄭都唔知有冇得撈添啦！」

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