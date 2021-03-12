【本報訊】曹光彪家族發迹於毛紡生意，家族成員作風相對低調，財富亦難考究，其子曹其峰繼承父業，有時裝界「金手指」之稱。據福布斯2015年香港富豪榜顯示，曹其峰凈資產達25億美元。

曹其峰成名一役是1989年投資美國設計師品牌Tommy Hilfiger，成功賺取第一桶金，其後他與加拿大時尚界大亨Lawrence Stroll聯手先後投資Karl Lagerfeld、Pepe Jeans 和Michael Kors等時裝界知名品牌。其最為人熟知的是於1990年代向陷入財困的Michael Kors注資數千萬美元，令公司財政轉危為安，2011年更成功上市，曹其峰最終沽清手上Michael Kors持股，以及該品牌於大中華區代理商股份，套現數億美元，2012年他以21億美元身家，首登福布斯香港富豪榜第30位。曹其峰活躍時裝界，其女兒Veronica和Vivian亦於2015年收購一個設計師品牌，在父親支持和指導下成功把品牌轉為網上銷售。

前孫女婿今年燒炭亡

曹光彪另一女兒曹其真則活躍於澳門政壇，早年留學法國，接手曹光彪的澳門紡織品事業後，便於澳門定居。她在1976年參加首屆澳門立法會選舉，1999年至2009年期間任立法會主席，現為全國政協常委。

今年元旦日曹氏孫女曹惠婷前夫韓福南疑受金錢問題困擾，於西貢其Tesla座駕內燒炭身亡，韓福南過往主要經營基金生意，2016年與曹惠婷離婚。