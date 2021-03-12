【本報訊】北京政府接連出招打壓港人的民主和自由權利，加上港府擬修改《入境條例》，令人擔心北京快要禁止異見人士離港。英國《泰晤士報》昨報道，英國和澳洲等國家都勢要面對短期內有大批港人湧入移民或申請政治庇護。

《泰晤士報》指北京去年強行訂立港版國安法，限制香港言論自由，全國人大前天通過修改香港選舉的決定，令北京可隨時禁止「不愛國」的人參選，勢進一步加劇港人外流潮，港府擬賦權入境處長禁止港人出入，令想外流的港人更有逼切性。

許智峯促各國擴大收容

保安局提交立法會審議的《入境條例》修訂法案，當中賦權入境處長可禁止任何人包括香港市民離開香港，且這權力在法例上不受任何限制。由於泛民主派議員已總辭，法案料會輕易通過和在今年8月1日生效。

已流亡海外、本周由英國抵達澳洲的立法會前議員許智峯向英國《衞報》表示：「對於有意提供救生艇計劃的國家，這是一條要考慮的死線。我個人相信很多異見人士，甚至是只是表達過異見的平民，都會被禁止離開香港。」

出入境數字統計顯示，由去年7月港版國安法生效到今年1月8日，已有約13萬人離開香港，當中約7.5萬是在12月初起的六個半星期內離港，反映離港潮正加快，但數字未能顯示這些人是否都是永久離港。

許智峯指提供政治庇護涉敏感外交，亦是個很窄的門路，他因此呼籲外國政府向港人擴大現有簽證和居留權計劃，像英國向持有英國國民（海外）（BNO）護照的港人提供五年居留簽證、五年後可申請永久居留權、再逗留一年後可申請入籍成英國公民。自1月起已有約5,000港人申請在英生活和工作，政府預期最終會接收30萬港人。

澳洲政府早前呼籲約10萬名持有澳洲護照的港人考慮回流澳洲，指在國安法下北京或不會承認他們的澳洲國籍。官員向以香港為基地的公司招手，指如他們想將總部搬到更自由和更民主的地方，可考慮澳洲。

對於未有澳洲護照的港人，澳洲去年6月起雖已延長2,580名當地港人的簽證，並向671名港人簽發新臨時簽證，但許智峯認為澳洲提供的門路仍太窄，尤其在全球多地仍在封關下，很多年輕港人沒有資源離港。他形容情況甚為危險，「對於想逃離中共恐怖的人，英國看來是唯一選擇，令流亡機會大大受限」。他表示在澳洲有一年簽證，首要事項是游說澳洲效法英國。