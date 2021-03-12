年初「免疫學博士」顧小培一段分析疫苗的影片，被港大醫學院微生物學系臨床助理教授薛達在Facebook發文抨擊。兩個月過去，相關影片已下架，顧小培舉辦的諮詢講座卻從未間斷，繼續推介其出品的「健康食品」。不過《蘋果》委託公開大學化驗有關產品，竟發現其聲稱純度達98%的綠茶素只有約60%，而芹菜素中更找不到芹菜素成份，有醫生擔心病人進食後或會影響身體。

《蘋果》早前報道於尖東開店的顧小培，常舉辦免費諮詢講座，以大量初期研究報告支持其「化療有害」、服用其出品的「四小寶能打死癌細胞」的主張，但被踢爆說法斷章取義，遭報告原作者質疑。

風波過後，顧小培照常營業，雖然店外長龍不再，仍不乏「死忠」到場。不過報道播出後，顧小培變得更為小心，講座上明言不會再提到「醫治」一詞。他又稱獲衞生署藥劑師提醒，先解釋「健康食品」與「藥」的分別，疑藉此避開《不良廣告（醫藥）條例》中，禁止藥物或口服產品就腫瘤作宣傳一例。其餘內容「換湯不換藥」，他依舊開出大量只停留在實驗室階段的研究報告，以「唔係我講㗎，係研究報告講㗎」一說作辯護，介紹俗稱「四小寶」的綠茶素、洋蔥素、薑黃素及芹菜素，可令「癌細胞自滅」。

所謂「四小寶」，其實都是常見的保健食品，同類產品在不少大型連鎖店中也有出售，而且價錢平均更為便宜。雖然顧小培沒有要求病人必須向他購買有關產品，但就經常指其出售的產品純度達98%，不知其他牌子品質如何。也有病人明言因顧小培產品純度較高，所以只會向他購買。

「芹菜素」中無芹菜素成份

《蘋果》委託香港公開大學檢測和認證學系副教授史東甫，就顧小培未開封的綠茶素和芹菜素化驗。結果在顧小培的綠茶素樣本中找到了3款兒茶素化學品（兒茶素為綠茶素的主要成分，普遍視為綠茶素的別名），其中一款為顧小培聲稱可令癌細胞自滅的EGCG成份（表沒食子兒茶素），濃度只有約35%，加上其他類近的兒茶素成份（沒食子酸約15%、表兒茶素9%），總兒茶素合共也只有約60%，非如顧所指的98%「純」。

而芹菜素結果更離譜，測試完全找不到任何芹菜素成份。史東甫表示測試結果與儲存環境如高溫或潮濕無關，因物質難以全數變質，樣本中完全找不到相關蹤影，反映產品並非芹菜素。

《蘋果》手持檢測報告，到顧小培店內向他當面查詢，他起初支吾以對，之後堅稱產品獲實驗室發出分析證書，證明品質。又指「藥丸」是經香港中文大學購入，「入之前係分析過」。不過中大回覆指中大與轄下之香港生物科技研究院有限公司（生科院），並沒為相關瓶裝健康食品，提供過生產或分析服務。

記者之後再以電話向顧小培查詢有關證書，但他隨後改口指「樽上無聲稱純度」，不會提供任何資料。

翻查產品包裝，供應商名稱只有中文譯名「給摯愛」，地址則是郵箱地址。經多次追問後，顧小培才表示供應商「給摯愛」的原名是「KGI」。但根據美國麻省政府網頁資料，名稱與KGI類似的公司只有5間，其中4間經已停業，餘下一間則為地產公司。

臨床腫瘤科顧問醫生王韶如醫生表示，不少病人也會進食保健產品，但當進食份量較多時，或會對白血球、肝腎功能等也有影響，阻礙治療。而今次如驗出病人進食的芹菜素並沒有芹菜素成份，但又不清楚是甚麼物質，擔心服用或會影響身體。

王醫生指過去也有遇過年輕的鼻咽癌患者，因聽聞電療、化療「傷身」而改用自然療法。起初病人情況穩定了一段時間，但數月後病情惡化，甚至出現擴散，最後就此錯過根治時機，離開人世，十分可惜。

她分析病人心態，指他們主要因對電療和化療有刻板印象，認為療程傷身，於是尋求更舒適的療法。惟近年隨醫學進步，電療和化療的副作用已減低，亦有不少輔助藥物紓緩。她建議病人小心分析坊間流傳的「康復經驗」。如有服用其他保健品，不妨先與主診醫生商量，不要因怕被醫生斥責而隱瞞。

《蘋果》就有關情況向衞生署查詢，衞生署僅表示在接獲有關個案的投訴後，已作出跟進，如發現涉嫌違反該條例，定會依法處理。而海關則指根據《商品說明條例》（《條例》），貨品的成份屬商品說明之一；商戶在營商過程中，就產品作出的商品說明必須正確無誤、有根據及不會誤導消費者。海關會作出了解，如發現有涉嫌違反相關條例的情況，會採取適當跟進。

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