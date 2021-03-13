政府霸王硬上弓，將於第二季向立法會提交引入非本地培訓港人醫生草案。香港醫學會今日（13日）與5個醫生團體開會，決定成立工作小組；醫學會副會長鄭志文表示，小組表明反對現時政府的方案，但在現時社會環境下不可能有激烈行動，只能盡量向社會解說專業意見及方案的問題。他估計政府最快下周會交代諮詢細節。

政府早前提出繞過醫委會另立一個委員會，制定100大海外醫學院名單，在該些學院畢業而持有香港永久居民身份證的醫生，獲專科後在醫管局等工作5年，可免試獲註冊，便可私人執業。

據悉，政府原計劃本月初公佈引入非本地培訓港人醫生諮詢文件，但之後可能因食衞局主責管員有人事變動而押後；近日可能因政府要集中火力推動「完善」香港選舉制度，未知會否再押後。

料反對無用 僅想向公眾解說業界意見

鄭志文表示，估計政府最快下周會公佈，引入非本地培訓港人醫生諮詢細節。醫學會與5個前線醫生及醫科生組織開會，決定成立工作小組跟進。他指，小組反對現時政府的方案，但在現時社會環境下不會有激烈行動，「無得反對，而家立法會、政治環境，反對無用，唔會有結果。」但小組會盡量向公眾解說業界的意見及方案的問題，「盡市民同醫生嘅責任，喺諮詢期內用專業知識同持份者嘅角度，去完善事件。」

他指，會上有公立醫院前線醫生，關注引入本地培訓港人醫生會否影響工作環境、晉升及培訓機會等。

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