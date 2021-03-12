【本報訊】一名駐守旺角警區牌照小隊的34歲女警員早前接受病毒測試，昨初步對病毒呈陽性反應。她過去14日沒外遊，亦沒回警署工作，最後一日上班為2月22日，其後展開分娩假期。據報道，她正是衞生防護中心公佈的34歲女子個案，居於新蒲崗采頤花園3座，最近在伊利沙伯醫院分娩，上月28日院接受檢測仍呈陰性，之後因擔心而再取樣檢測，結果呈陽性。她分娩後曾於本月5、8及10日到藍田母嬰健康院，健康院今日關閉。

養和員工中招

昨亦新增五宗源頭不明確診，當中兩人住在將軍澳，其中一人在將軍澳中心的展覽負責維持秩序。另外，養和醫院一名工作人員亦初步確診。衞生防護中心昨公佈，將軍澳有兩宗源頭不明個案，其中一人居將軍澳尚德邨尚明樓，在將軍澳中心的展覽負責維持秩序，3月11日最後上班，同日不適。

另一患者居於將軍澳藍塘傲第五座，在九龍灣宏照道企業廣場第五期2座工作，本月1日最後上班，6日開始不適，潛伏期曾與家人吃飯，亦曾親友攀石。企業廣場第五期2座需強檢，但未知是否包括MegaBox商場。

其他源頭不明個案包括石硤尾白田天主教小學的12歲女生，居於深水埗南昌街鑽石樓，家人亦初步確診，學校停課14天，師生需檢測。澤安邨富澤樓一名保安亦確診，居深水埗福榮街13-15號。房屋署指他為外判人員，一般負責中班工作，以及駐守富澤樓地下大堂保安櫃枱，最近上班日為周三。

初步確診個案中亦有源頭不明，一人為41歲男子，在養和醫院維修部工作，毋須接觸病人，居尖沙嘴彌敦道喜利大廈。另外，入境事務處指一名初步確診者曾於周二短暫到訪灣仔入境事務大樓二樓，逗留少於五分鐘。