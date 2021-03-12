【終年百歲】

【本報訊】港龍航空創辦人、有「毛紡大王」之稱的曹光彪據報昨日離世，終年100歲。曹光彪為中國改革開放後首批赴內地投資的港商，獲親中媒體捧為「愛國商人」，最著名是為抗衡國泰（293）壟斷本港航空市場，在1985年牽頭成立港龍。惟曹不擅經營航空公司，港龍2006年遭國泰全資收購，去年則因疫情被國泰停止營運，品牌淪為歷史往事。

內媒《澎湃新聞》引述來自曹光彪親友的消息，指曹於3月12日凌晨2時26分在香港港安醫院離世，本報截稿未獲相關人士回應。曹光彪1920年生於上海，以紡織業起家，生前任香港永新企業有限公司董事長及毛里求斯駐香港榮譽總領事等職位，但他最為人熟知始終是在1985年出面，聯合李嘉誠、包玉剛和霍英東等多名愛國商人，以及拉攏華潤和招商局等國企創辦港龍航空，他出任時任港龍董事長，可見其商界及政壇地位。

為破英資壟斷涉足航空業

港龍成立的契機，是曹光彪從《中英聯合聲明》發現，1997年前存在的香港航空公司可在回歸後繼續經營，但沒有寫明只能由國泰經營，也沒寫明只得一家航空公司，故成立具中資背景的航空公司，打破英資壟斷，「為黃皮膚黑頭髮的中國人爭口氣」。由於成立初期港龍僅租賃了一架飛機，有時被揶揄為「天上有，地下無」。

據了解，國泰對港龍的冒起感不滿，屢向港英政府施壓，政府1985年7月9日頒佈新條例，規定凡以香港為基地的航公空司，與外國民航機構商議空運服務前須得香港民航處許可，當局利用條例阻撓港龍與內地商討設立香港飛北京及上海的航班，並拒絕港龍在港申請飛北京和上海的航線。雖然港龍隨後召開記者會，指控政府偏袒國泰，但無改港英政府的取態，民航處後來又以港龍飛機型號有問題為由，撤銷港龍其他航班申請。

曹光彪從未涉足過航空業務，加上港英政府的打壓，導致港龍連年虧損，股東之一的包玉剛家族萌生退意，後來曹光彪亦逐步淡出港龍。1990年，國泰與太古（019）接手港龍35%股權，中信泰富（267，現稱中信股份）則接手了38%股權。2006年，國泰、中信泰富及國航結盟，收購港龍更多股權，港龍逐漸成為國泰的全資子公司。可惜去年武漢肺炎席捲全球，至今未平息，環球航空業幾近癱瘓，國泰去年10月宣佈放棄營運港龍，港龍從此只成為港人的回憶。

曹光彪在航空業折翼，但在老本行紡織業大放光彩。曹1950年來港創業，曾在中環租用30平方米的房間作為寫字樓，1954年於荃灣設廠，成立太平毛紡廠，四年後開始生產羊毛衫，開拓西歐和北歐市場。1964年，曹成立永新企業，先後在港收購11家針織廠及下設南洋針織成衣製造公司，永新1987年在港上市，1994年被私有化。

曹光彪晚年少有公開露面，但愛好養馬的他於名下馬匹「威信」2018年3月出賽時，現身馬場拉頭馬，「威信」當晚亦達成三連勝。