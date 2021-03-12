【本報訊】政府在農曆新年前多次針對油尖旺封區檢測，聲稱可藉此盡快阻斷社區傳播鏈。是次健身中心群組確診者大多居於港島中西區豪宅地帶，近日有傳政府或針對中西區執行封區，但至昨日並未發生。油尖旺區議會副主席余德寶批評，過往政府封鎖油尖旺等基層地區，影響居民生活，今次健身群組確診數字高企，但政府沒相應行動，難免令基層人士感到被歧視。

區議員嘆歧視基層

大部份曾到訪西營盤Ursus Fitness的確診患者均居於中西區，當中不乏豪宅地段，包括半山干德道40號、殷豪閣，以及梅苑一座等。在昨日疫情簡報會上，有記者詢問政府會否在半山採取封區，衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱「要睇其他部門有咩考慮」。

政府在農曆新年前針對爆疫油尖旺區進行九次封區檢測，惟大部份行動「食白果」。面對中西區多座住宅成為疫廈，有傳政府將進行封區行動，油尖旺區議會副主席余德寶表示：「健身室爆得咁犀利，政府只係加返要求戴口罩，點解好似咁寬鬆嘅？」

他續指，當時政府在油尖旺區封區行動多針對劏房戶等基層地區，但除佐敦首次封區後，再未發現大量確診個案，形容政府對基層地區過份苛刻，卻對豪宅地段放軟手腳，「基層住嘅就封，有錢人就乜都冇安排，市民會看在眼內，係有唔公平嘅感覺囉」。

中西區區議員張啟昕則認為，現時般咸道一帶約30幢疫廈，部份正接受強檢，趨勢令人憂慮。她反對封區檢測，認為行動勞民傷財亦無助遏止疫情，但如政府執意進行亦無辦法，「希望政府封之前安排好啲物資，早啲通知市民，突襲就最好唔好喇」。