北京透過人大開刀，閹割香港選舉制度，加設資格審查委員會。政制及內地事務局局長曾國衞今早出席電台節目時，指資格審查委員會並非全新概念，目前都有選舉主任把關，相信資格審查委員會將會更有系統處理參選人資格，而非只由一名普通公務員擔任的選舉主任處理。同場的律政司司長鄭若驊則辯稱，全國人大修改本港選舉制度是實現以愛國者為主體的港人治港，不是「搞清一色」，愛國人士都可以理性、依事實，客觀持平作出批評。

曾國衞說，資格審查委員會與選舉主任職能大致差不多，但形容會「更有公信力及可操作性」，系統性更大，成員了解《憲法》及《基本法》亦屬基本要求。問到資格審查委員會是否具備調查權，他指委員會主要考慮參選資格，例如參選人言行是否符合愛國者定義，以及擁護《基本法》及效忠特區，而目前選舉主任都會審視有關情況，但選舉主任亦未必一定要有調查權，同樣可以審視參選人的公開言行。

曾國衞：按過去方向走下去 非「健康的循序漸進」

對於今次是民主進程大倒退，與《基本法》中「循序漸進達至普選」相違背，曾國衞強辯指，不能單以議席數目多少，而判斷政制有否進步，大家亦不應該只執著亦毋須過度強調「循序漸進」字眼，認為條文中「達至普選」亦包含「要按實際情況」，不能忽略香港的實際情況，而香港過去的確有非愛國人士進入議會，引起混亂，令政府無法有效施政。

他聲稱，特首及立法會普選的目標沒有改變，但若一直按過去幾年的方向走下去，不「撥亂反正」，並非「健康的循序漸進」，而是變成「冒進」，最終無法去到目的地，故政制需要重回正軌，「完善」選舉制度達至「更優質的民主」，才是循序漸進。

鄭若驊否認指政制後退 死撐意思是令香港更好

出席同一節目的律政司司長鄭若驊指，選委會及立法會議席及界別的增加，已經是擴大了港人參與的規模及參政機會，符合「均衡有序」的發展方針，至於如何制定立法會議席的比例，相信人大常委會會考慮「循序漸進」的原則。

鄭若驊早前接受《彭博》訪問時，形容政制退後一小步，與政府唱反調。她今日被問到有關言論時，辯稱當時是按提問人用詞，意思是即使是對方說的「後退」，若整體可以令香港更好也是好事，並非認為人大決定令政制後退。她又說，不應該再爭拗政制「向前抑或向後」，最重要是令香港具備良好的政治架構，審視政制能否提升香港的治理效能。

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