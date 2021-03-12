政府周五（13日）晚上公佈確診個案的住址，由於URSUS顧客不少更是中環銀行家及金融才俊，當中絕大部份均居於港島，除了部份樓宇早前已有個案，大部份患者居住地址均納入強制檢測名單。名單以半山區為多，一共有15棟大廈，涉及樓宇包括富豪聚居地帝景園，以及羅便臣道31號、高士台第一座，其中帝景園第2座呎價達4.6萬元；西營盤有9宗個案，英華閣、蔚峰、萬林閣等均有居民確診，赤柱有兩宗個案，其中一人居於翠屋，資料顯示實用面積呎價近3.5萬元。

在眾多確診大廈中，半山帝景園最新成交呎價達4.1萬元，而出現個案的第2座，兩個高層單位去年亦分別以逾4.9萬元的呎價成交。而該廈的居民不少為城中富豪，當中東亞銀行主席李國寶正是帝景園第2座住戶。至於赤柱單棟屋的富豪海灣，雖然有出現個案，但未有納入強制檢測。

至周六凌晨政府的強制檢測公告，除了48個須強制檢測的住所之外，還有29個工作處所被納入強制檢測。當中包括高鐵西九龍出入境管制站、滙豐銀行中環總行17及22樓、法國巴黎銀行、安理國際律師事務所、H&M香港辦公室、瑞信香港辦公室、安永會計師事務所、蘇黎世保險、彭博香港辦公室、世邦魏理仕等。

3間健身室及4所學校納入強檢

另外上環水坑口街House of Fitness、中環威基商業中心3樓Athletic Club及太古坊多盛大廈12樓H-Kore的3個健身室，以及深水埗白田天主教小學、薄扶林啟歷學校、中環立輝大廈3樓HK Education Tutoring Services及炮台山海景大廈B座9樓Education Concept Limited的4所學校或教育中心亦被納入強制檢測。

根據公告，於2月27日至3月12日期間曾身處指明地方超過2小時的人士，須於3月15日或之前接受檢測。受檢人士若在3月10日至12日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

3月13日強制檢測大廈

●深水埗南昌街195至199號鑽石樓

●葵涌華景山莊第11座

●將軍澳藍塘傲第5座

●將軍澳尚德邨尚明樓

●將軍澳日出康城MALIBU第1A及1B座

●中環般咸道嘉麗苑

●西營盤高街蔚峰

●薄扶林碧瑤灣第27座

●中環士丹頓街32A、32B及32C號

●西營盤華輝閣

●西環山道高雅大廈

●西營盤東邊街36號

●中西區興漢道高士台第1座

●西環活託邦．西環

●堅尼地城華寶大廈

●舊山頂道錦園大廈B及C座

●中環干德道56A號蔚華閣

●半山羅便臣道1A號

●半山羅便臣道44號

●灣仔香港君悅酒店

●半山羅便臣道雍景臺第2座

●西營盤聯威商業大廈

●西營盤英華閣

●跑馬地藍塘大廈

●西灣河嘉亨灣第5座

●跑馬地山村閣

●堅尼地城卑路乍街177至185號西環新樓

●西半山巴丙頓道興華大廈M座

●西營盤薄扶林道萬林閣

●中環擺花街9號

●大埔樟樹灘147號

●赤柱翠屋D座

●半山旭龢道秀麗閣

●半山醫院道暢園

●半山羅便臣道31號

●舊山頂道帝景園第2座

●天后迦南樓

●半山羅便臣道殷樺花園第1期

●半山列堤頓道嘉和苑

●西營盤高街21號

●北角渣華道海璇第6座

●中環歌賦街41及43號

●柴灣康翠臺第1座

●何文田帝庭園第5座

●馬灣珀麗灣第20座雍景臺

●北角雲峰大廈D座

●牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍第3座

●長沙灣李鄭屋邨和睦樓

強制檢測工作場所

●中環置地廣場告羅士打大廈21樓Shearman & Sterling

●中環鴻豐商業中心4樓BGL HK Limited

●中環華懋荷李活中心9樓April Hong Kong Limited

●中環新世界大廈1座15樓1501室私募基金Eaton Partners

●上環富輝商業中心3樓303室Vivin HK Ltd

●中環滙豐總行大廈17及22樓香港上海滙豐銀行有限公司

●中環遮打大廈8樓809至910室英基資本

●灣仔夏慤大廈3樓Tapfin: Manpower Solutions Company

●西九龍環球貿易廣場88樓瑞信

●上環荷李活道210號地舖法國餐廳Date by Tate

●上環荷李活道210號1樓法國餐廳Tate Dining Room

●尖沙嘴中港城6座21至22樓H&M辦公室

●中環交易廣場第3座9樓安理國際律師事務所

●中環告羅士打大廈23樓Herbert Smith Freehills

●中環長江集團中心25樓彭博有限合夥企業

●中環國際金融中心二期63樓法國巴黎銀行

●中環怡和大廈32樓Asia Pacific Loan Market Association

●鰂魚涌太古坊1座32樓安永會計事務所

●中環聖佐治大廈4/F雲月投資管理有限公司

●鰂魚涌港島東中心25至26樓蘇黎世保險有限公司

●觀塘發利工業大廈13樓1309室高保國際集團有限公司

●牛頭角國際貿易中心19樓1903室世邦魏理仕

●九龍灣企業廣場5期第2座20樓2001室拓科達電腦服務（香港）有限公司

●將軍澳中心地下G35 Frozen夢幻特展

●灣仔太古廣場三座26樓紐約梅隆投資管理

●高鐵西九龍出入境管制站

●鰂魚涌英皇道K11 Atelier 15樓Ogilvy

●海港城海洋中心8樓826室在岸港

●中環怡和大廈11樓Ashurst（Hong Kong）Services Limited

強制檢測健身中心

●上環水坑口街House of Fitness

●中環威基商業中心3樓Athletic Club

●鰂魚涌太古坊多盛大廈12樓1201室 H-Kore

強制檢測學校／教學中心

●深水埗白田天主教小學

●薄扶林啟歷學校

●中環砵典乍街立輝大廈3樓304室HK Education Tutoring Services

●炮台山海景大廈B座9樓17A室Education Concept Limited

部份確診個案住址（實用呎價）

半山區：帝景園第2座（$46,408/呎）、羅便臣道31號（$28,942/呎）、高士台第一座（$24,187/呎）、殷樺花園第一期（$22,894/呎）、嘉和苑（$22,574/呎）、秀麗閣（$21,230/呎）、雍景臺第二座（$21,996/呎）、羅便臣道1A號（$18,833/呎）、蔚華閣（$18,650/呎）、興華大廈M座（$17,107/呎）、嘉麗苑（$16,883/呎）、羅便臣道44號（$13,543/呎）

西營盤：英華閣（$20,601/呎）、萬林閣（$17,585/呎）、華輝閣（$19,160/呎）

中上環：擺花街9號（$26,995/呎）、歌賦街41號（$10,038/呎）、士丹頓街32A32C號（$10,497/呎）、上環暢園（$19,284/呎）

赤柱：富豪海灣（$25,376/呎）、翠屋（$34,782/呎）

跑馬地：藍塘道1號藍塘大廈（$14,701/呎）、山村閣A座（$17,445/呎）

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