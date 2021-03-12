【虐殺女童案】【本報訊】5歲女童疑遭生父及繼母虐待致死，案件昨續審。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良出庭作供，就女童的感染病況給予專家證供，何指女童或因長期下跪，導致傷口感染，繼而難以站立甚至不能動。何直言若女童沒有受虐、或傷口感染後能及時得到治療，便不會死亡；又指那些不理子女死活或虐待子女的家長若被問到子女狀況時，「好多時講大話」。

何栢良供稱，女童Z身上被驗出金黃葡萄球菌及腸炎沙門氏菌。他指出一般人若感染腸炎沙門氏菌，不會引起嚴重併發症，但Z因受到虐待，其作為免疫系統器官的胸腺較同齡兒童小，免疫系統較差，加上全身有逾100處傷口，左肩及右膝的傷口更深入軟組織，故Z出現併發症的風險很高。

指虐兒家長「好多時講大話」

何估計，Z感染沙門氏菌後，細菌會入血，其後併發二次感染，進而有腦膜炎，並引致敗血症而死。何指Z多個器官均出現二次感染的沙門氏菌，而Z右膝的傷口感染，導致她右腳不能動，她未必能站起來。何估計Z右膝傷口的膿腫，死前曾發出明顯臭味。

何表示，若Z沒有被虐待，便不會有創傷，就不會感染細菌；若Z及早接受治療，其膿腫不會擴大至此，出現敗血症的機會亦會大大降低。何直言：「如果早啲畀抗生素、早啲去醫院、早啲去深切治療部，死亡機率會大幅度減少。」

辯方盤問時指，何是專業人士，但普通人面對孩子發病卻未必知如何處理。何認為情況恰恰相反，本港父母非常緊張子女，一發現子女有任何異樣，便會立即帶他們到急診室；反而遇上不理子女死活或虐待子女的家長，被問及子女的狀況時，「佢哋好多時講大話」。辯方又問，是否要有一定的教育程度才懂得處理傷口。何則謂，處理傷口是最普通不過的常識。

本案30歲首被告為女童Z及男童X生父，同齡次被告則是兩童繼母，兩人否認謀殺罪；57歲第三被告則為次被告母親，否認虐兒罪。案發於2017年8月至2018年1月。

案件編號：HCCC28/20