【本報訊】祖籍浙江寧波的曹光彪生於上海，和已故船王包玉剛是同鄉。靠紡織起家的他，於中共建政後南下香港；1950年代在港開設首家毛紡廠——太平毛紡廠；有「香港毛紡大王」、「世界毛紡大王」之稱。隨內地改革開放，曹不僅是首批北上投資設廠的港商，更創建港龍航空，被稱為愛國商人，先後獲鄧小平、江澤民等國家領導人接見。

首批北上投資港商

曹父原在上海經營一家名為「鴻祥」小布店，後因債台高築，曹光彪在17歲之年被迫退學接手父業。他於是裝飾店面，花錢賣廣告並在店裏播放音樂吸客，又提高員工的服務意識。「鴻祥」不出幾年，不僅與當時上海灘著名的老店「寶大祥」、「協大祥」齊名，在南京、台北、香港等地開設分店，還在當地建毛紡廠，所產布料「純毛凡立丁」暢銷全國。

1949年中共建政後，南下的曹見香港紡織業一片空白，1954年陸續開設毛紡廠、針織廠等；1960年代初，他帶着新產品——機織羊毛衫到歐洲推廣，因羊毛衫過去均須手織，產品瘋魔全球，曹氏業務蒸蒸日上；也奠定其在世界毛紡界的地位。

隨1978年內地改革開放，曹到珠海開設毛紡廠，成為首批赴內地投資的港商。其後他的投資涉各行各業，達20億港元，還為內地的教育、科技事業捐款2億多港元。1984年初，鄧小平南巡珠海，臨時加插行程參觀香洲毛紡廠，還對曹大力讚許；1997年8月29日，時任中共總書記江澤民在中南海單獨接見曹光彪及其子女，高度讚揚其愛國愛港精神。