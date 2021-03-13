47人因參與民主派初選而被控串謀顛覆國家政權案，《國安法》指定法官、總裁判官蘇惠德批准其中15人保釋，律政司迅即追殺其中11人，要求覆核保釋決定，令他們須繼續還柙。《國安法》指定法官杜麗冰早前在高院處理有關覆核申請，拒絕律政司就黃碧雲的保釋覆核，批准黃保釋；但同時批准律政司針對伍健偉的覆核，撤回伍的保釋，伍須繼續還柙。至於其餘9人的覆核聆訊，將分別於今日（13日）及下周一（15日）於高院審理。今日應訊包括有鄭達鴻、譚文豪、郭家麒、彭卓棋及柯耀林，聆訊分5個時段進行，由國安法指定法官杜麗冰審理。

早上未到8時，高院外的金鐘道已停泊至少10輛警車，逾50名警員分別於高院各個出入口戒備，並於多處拉起橙帶。法院約8時開始派發公眾席籌號，數十名市民一早排隊領籌，有人6時許已到場，惟市民取籌後就被警員要求先行離開，不得在法院外等候，開庭前45分鐘才可入內。

多名民主派人士都到場旁聽，包括獲保釋的楊雪盈、前立法會議員張超雄、東區區議會主席公民黨黎志強、黃大仙區議員民協廖成利、資深大律師公民黨余若薇。郭家麒太太今早一度在囚車出入位置現身為丈夫打點。

另外4人包括張可森、何啟明、施德來及李予信則於下周一上庭，同樣由杜麗冰處理。

《蘋果》將適時直播庭外情況。

直播連結：

《果燃台》

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