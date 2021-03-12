【本報訊】全國人大周四通過的「關於完善香港選舉制度的決定」，港澳辦常務副主任張曉明、副主任鄧中華及全國人大法工委副主任張勇昨出席國務院新聞辦記者會介紹該決定。張曉明形容，今次是為香港選舉制度「動手術」，堅信手術後香港會回復健康。對於決定中提及「必須確保愛國者為主體的『港人治港』」，張曉明稱泛民主派當中也有愛國者，將來仍可依法參選及當選。香港中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強分析，張曉明說法反映中央希望避免外界觀感過於惡劣，但他指如只允許狄志遠或馮檢基一類人參選，選民未必接受。

張曉明表示，愛國者治港並非新事物，又稱「選舉規定修正理順後，『一國兩制香港號』會乘風破浪，香港明天會更美好」。張表示，完善香港選舉制度意義重大，修例風波演變為「社會動亂」，證明香港當前主要問題是政治問題，而非選舉制度要不要民主、民主步伐快慢的問題，而是涉及奪權與反奪權、顛覆與反顛覆、滲透與反滲透的較量，「在這個問題上，我們沒有退讓的餘地」。他又指，不愛國的人不能進入香港特區政權架構，不等於他們不能在香港正常生活，亦不等於把所有的反對派或泛民全部排斥在管治架構外，「他們依然能依法參選、依法當選」。

蔡子強：選民難接受狄志遠馮檢基

蔡子強分析，雖然參加初選的大部份民主派都「一刀切」落網，但張曉明的說法反映中央不希望香港民主派「寸草不生」，他指外界對於這次選舉制度改革反彈很大，故中央想留下緩衝空間，「令人覺得不是封殺所有人」。

不過，他指更關鍵的問題是允許哪部份泛民入閘，「睇條線劃到去邊，如果僅容許新思維狄志遠，或馮檢基一類人參選，按照其參選往績，泛民選民並不接受他們」。蔡子強說，目前選舉具體安排仍未確定，結果如何言之尚早。他又指，未來民主派支持者投票率一定大幅降低，因被排除的抗爭派支持者拒絕「含淚投票」，至於最後下降多少要視乎民主黨之類的溫和泛民能否入閘。

民主黨主席羅健熙指，張曉明的說法意義不大，因日後無論任何民主派入閘繼而當選，在議會中都只佔很少數，民主黨亦不想對號入座，自認是張曉明口中的「愛國者」。