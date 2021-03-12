【本報訊】前年10月警方稱據線報截獲一輛的士，在車尾箱搜出約40支汽油彈，疑供示威者使用，控告的士司機串謀縱火等罪。被告昨出庭自辯，稱按一名學生急救員熟客要求，到大埔教育大學接客，但候車的人他不認識，僅稱有一箱醫療用品需運送，搬貨上車後卻拒絕登車。的士駛離教大一、兩分鐘，突遭一批蒙面警員截車搜查。他指教大算是知名地方，沒想過貨箱內會是違法物品。

指膠紙封箱無氣味

案件昨表證成立後，被告曾偉龍（32歲）選擇作供，指案發涉及一名熟客「落柯打」。他之前接載過該熟客數次，首次接載時，熟客與同行人士穿印有「EMS」的反光衣，後來知他們是參與義務急救的學生。

案發前凌晨，熟客聯絡被告到香港教育大學，他應召到高級職員宿舍2樓門前，一名不認識的戴口罩人士問他是否司機，隨即叫他協助搬運一箱貨物上車。被告指貨箱以膠紙密封，不覺有氣味，「兩個人搬都覺得重」，估計重約40磅。搬貨時，箱內發出類似玻璃瓶互撞的「kong kong聲」，對方稱是洗眼水等醫療用品，最終沒有上車。

被帶離的士45分鐘

被告稱，照常起錶開車後一、兩分鐘，突遭一輛私家車上的蒙面警員截停，拉他下車帶往十米外草叢鎖上手銬，並叫他踎低望地，其間看不見的士情況。半小時至45分鐘後，警員帶被告到的士車尾，稱搜出40支汽油彈，被告稱當時距離所謂汽油彈約三呎，但仍不覺有氣味。他被帶上私家車調查，車上所有警員均蒙面。

被告稱，正常情況不會細問乘客攜帶甚麼行李，亦無權拆開檢查，但若知悉是危險品或非法物品會拒載，「唔會為幾百蚊（車資）冒呢個風險」。下周一續審。

案件編號：DCCC144/20