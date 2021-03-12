【本報訊】前年7.14沙田區大遊行後，防暴警闖入沙田新城市廣場，引發激烈警民衝突。其間一名港大畢業生被指用雨傘襲警兼咬斷警長手指，早前被裁定蓄意傷人等四罪罪成，辯方昨求情稱被告自小父母離異，與母親同住，很痛錫家人，事件令祖父母大受打擊。有親友昨帶一隻印有被告樣貌的Melody毛公仔入庭，稍後會轉交被告母親，希望公仔暫代替被告陪伴母親。被告看見公仔後報以微笑。

畢業後任法律行政人員的被告杜啟華（24歲），昨在犯人欄表現輕鬆，不時與到庭親友揮手及做心心手勢，親友拿着一隻有被告樣貌的Melody毛公仔，公仔有杜的錄音：「新年快樂，多多指教」。

裁決前考健身教練牌充實自己

辯方昨求情指，被告自幼父母離異，惟他痛錫家人，事件令祖父母大受打擊；他只是一時行差踏差，自知所犯罪行嚴重。辯方指若判被告入獄兩年至兩年半，足以令被告反思，望法庭能讓被告更生，繼續貢獻社會，不要讓他入獄自生自滅。多封被告家人及朋友的求情信，均指被告後悔及知錯。辯方透露，被告不斷充實自己，在裁決前考取專業健身教練牌。

法官陳仲衡一度質疑，被告咬斷執行職務警員的手指是否已是加刑因素；又指即使判處長時間監禁，亦不等於讓被告自生自滅；且被告不認罪，如此沒承擔法律責任的悔意對判刑沒有幫助，最終將被告還柙至下周一判刑。

被告早前被裁定襲警、對他人身體加以嚴重傷害罪、蓄意傷人，及公眾地方擾亂秩序行為四罪全部罪成。藝人阮民安亦到庭支持杜，阮指杜裁決時因旁聽人士少而感到被遺忘，故特意到庭支持及為他集氣。案件編號：DCCC778/19