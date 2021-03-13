衞生署周六（13日）晚上公佈一宗接種疫苗的嚴重異常事故，事主為63歲男子，本身患有心房顫動、心臟衰竭、紅血球過多及酒精性脂肪肝。他本月9日接種科興疫苗後，翌日開始感身體虛弱，13日情況轉差，往北區醫院急症室求醫，轉送深切治療部，初步診斷為急性中風，現情況危殆。另早前兩宗年齡分別80歲及67歲男子，接種科興疫苗後感不適，送入深切治療部，兩人分別於今午離世。截至13日晚上11時，本港兩周內共6宗接種科興疫苗後死亡個案。

63歲男送ICU 初步診斷為急性中風

衞生署今晚（13日）公佈指，截至今午4時的過去24小時，衞生署接獲醫管局呈報一宗需轉介深切治療部的個案，懷疑涉及接種疫苗後出現的嚴重異常事件。63歲男事主本月9日在沙田源禾路體育館社區疫苗接種中心接種科興疫苗，翌日開始感到身體虛弱，今日情況轉差，往北區醫院急症室求醫，轉送深切治療部，初步診斷為急性中風，現情況危殆。

事主本身患有心房顫動、心臟衰竭、紅血球過多及酒精性脂肪肝。衞生署稱已即時聯絡醫管局，正就該宗事件獲取更多資料，以進行調查及評估。

67歲及80歲男屬長期病患者 曾接種科興 今午不治

衞生署又指，今接獲醫管局通知，一名早前於本月7日公佈，在明愛醫院深切治療部接受治療的80歲男子，及後轉送瑪嘉烈醫院深切治療部接受進一步治療，今午因缺血性腸道疾病離世。翻查資料，該名80歲男子本身患有糖尿病、頸動脈粥樣硬化、高血壓及曾中風，本月1日在天水圍天暉路體育館社區疫苗接種中心接種科興疫苗，本月6日感胸痛，於明愛醫院急症室求醫，惟對治療反應欠佳，同晚轉送深切治療部接受進一步治療，初步診斷為急性冠狀動脈綜合症。

另一名於本月11日公佈在廣華醫院深切治療部接受治療的67歲男子，亦於今午離世。翻查資料，事主本月11日中午12時許，在港鐵旺角站乘搭扶手電梯期間，突然暈倒昏迷，送廣華醫院搶救，一直情況危殆。衞生署指，男子曾於本月2日接種過科興疫苗，患有糖尿病、高血壓及高血脂症。

截至13日晚上11時，本港兩周內共6宗接種科興疫苗後死亡個案。

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