港大醫學院營運的鴨脷洲體育館社區疫苗接種中心將於下周二（16日）開始為公眾接種BioNTech疫苗，開放時間為早上8時至晚上8時，市民須預先網上登記，現場不設即場登記；而中心昨日（12日）起已率先為其教職員及學生接種疫苗。政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉指，醫學院亦會透過中心招募自願者參與有關疫苗的研究。

港大招自願者參與疫苗研究

市民預約登記後，屆時須依時出席，並出示身份證及優先接種組別證明。在等候接種期間，港大會安排醫科生為他們進行講解，讓市民了解疫苗及其副作用，又會查詢市民有否長期病史及過敏史等；屆時亦有資深醫護人員在場協助。中心目前不建議患有糖尿病、心腦血管病、高血壓或呼吸道疾病病情不穩定的病人接種。

埸內設有「Dispensary」負責儲存疫苗，疫苗經廠運送後會直接在此解凍，最多保存5天。中心會按預約人數及其剩餘疫苗，再作預訂。梁卓偉坦言，「所以大家盡量要有公德心……好多人都無得打。」每個疫苗樽外設二維碼及標記出廠時間，醫療人員屆時要先用生理鹽水作稀釋。梁稱，疫苗在中央式管控，接種者可透過二維碼獲悉有關資訊。

港大醫學院是次亦會透過中心招募自願者參與有關疫苗的研究，當中包括「安全監察」研究計劃，旨在追蹤市民接種28日後會否有不良反應，及接種後抗體能維持多長時間。另外，亦會研究為16至18歲的學生群組接種及跨疫苗接種的可行性。

梁卓偉：社區或爆疫 籲盡快接種疫苗

梁卓偉今早於電台上曾透露中西區大廈有陽性個案，記者下午追問時，他稱暫時未有最新資料交代，但認為是存有社區爆發的可能，並重申政府需要強檢及作好源頭追蹤工作。他又呼籲，所有健身從業員應趁周末做檢測，一旦有陽性個案可立即進行隔離，抽離社區及減少傳播途徑，相關場所亦應進行大清洗。

梁形容，現階段是「非常非常之緊張」，若然此周末未能撲熄傳播鏈，後患無窮，「過咗呢兩日（周末）就會好清楚，整個行業係咪需要再有新嘅公共衞生政策。」至於應否封區，梁稱需要交由政府當局決定。

有指衞生署正制訂接種疫苗指引，梁卓偉坦言，「相信大家都會好期待」，認為政府有必要更具體例明指引，讓前線醫護人員跟從，及讓市民自行評估；具體標準則需留待政府指引。

至於接種疫苗後能否成為豁免檢測群組，梁認為，現階段亦未有人完成接種兩次疫苗，但認為政府可在此「空窗期」決定應否放寬，「但唔急得嚟，係要從長計議。」他又再次呼籲市民盡快接種疫苗，政府亦可以擴大優先接種的群組，否則一旦再有本土爆發或變種病毒爆發時，「浪費咗嘅疫苗都買唔返」。有記者反問梁卓偉會否建議政府停止引入疫苗，他認為是言之尚早，仍需視乎市民接種疫苗的興趣，及未來兩周疫苗接種的計劃。

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