人大通過閹割香港選舉制度後，建制陣營就鋪天蓋地為北京營造「民意」。建制派今日在不同地區設立街站收集支持人大「完善」選舉制度的市民簽名，有簽名街站附近另設街站派發口罩，吸引市民前往。另外，保安局局長李家超、警務處處長鄧炳強則現身民建聯葛珮帆的街站。

一如去年北京出手為香港訂立《港區國安法》後，建制陣營才落區營造民意。日前人大通過「完善」香港選舉制度後，建制派才急於落區支持。

有讀者向《蘋果》提供影片，見到今日在撐人大街站附近，就有由香港福建社團聯會新界東分會設立的派口罩街站，繼而吸引不少年長人士在該處聚集。

另一邊廂，葛珮帆在其Facebook專頁貼出李家超、全國政協委員曾偉雄、保安局政治助理劉富生、鄧炳強、入境處處長區嘉宏、海關關長鄧以海、前到街站表達支持的相片，稱他們除了親自簽名支持，更呼籲市民簽名支持人大通過改革香港選舉制度決定。

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