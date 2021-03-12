【本報訊】面對人大公佈完善香港選舉制度，英國政界多名人士及正流亡英國的前香港眾志創黨主席羅冠聰等，促請終審法院十名英籍非常任法官總辭。其中一名法官、英國最高法院院長韋彥德（Robert John Reed）據報快將有決定。

韋彥德料短期內決定

英國《泰晤士報》引述有官員透露，韋彥德將在短期內決定是否繼續留任終院非常任法官，他一直與外相及大法官保持聯繫，並一同檢視1997年起有關英籍法官在港任職協議的執行情況。十名英籍法官中，僅得賀輔明（Leonard Hoffmann）及廖柏嘉（David Neuberger）過去半年曾列席參與香港案件審訊。英籍法官酬勞按比例計算，並依據常任法官作基準，後者月薪約為37.6萬港元。

工黨影子外相藍麗珊（Lisa Nandy）與前司法大臣范克林（Charlie Falconer）發表聯合聲明，促請十名英籍法官總辭：「英國原希望透過延續英籍法官的角色，可助香港當局面對中國政府的行動時，維持司法獨立及法治，但（北京政府）持續不斷破壞民主的行為已改變整個環境。尤其是香港實行國安法、對反對派人士作出大規模的拘捕及威嚇，以及人大最新損害香港政治和法律制度的決定。」

羅冠聰同樣呼籲總辭，「香港司法系統已從根本上，受到中國政府持續扼殺香港自治權的影響。英籍法官若繼續服務香港，等同為現在正逐漸不合理的司法系統，提供具有可信性的掩飾」。