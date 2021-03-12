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英政界促終院十法官總辭

1小時前
■英國最高法院院長韋彥德據報將在短期內決定是否繼續留任終院非常任法官。

【本報訊】面對人大公佈完善香港選舉制度，英國政界多名人士及正流亡英國的前香港眾志創黨主席羅冠聰等，促請終審法院十名英籍非常任法官總辭。其中一名法官、英國最高法院院長韋彥德（Robert John Reed）據報快將有決定。

韋彥德料短期內決定

英國《泰晤士報》引述有官員透露，韋彥德將在短期內決定是否繼續留任終院非常任法官，他一直與外相及大法官保持聯繫，並一同檢視1997年起有關英籍法官在港任職協議的執行情況。十名英籍法官中，僅得賀輔明（Leonard Hoffmann）及廖柏嘉（David Neuberger）過去半年曾列席參與香港案件審訊。英籍法官酬勞按比例計算，並依據常任法官作基準，後者月薪約為37.6萬港元。

工黨影子外相藍麗珊（Lisa Nandy）與前司法大臣范克林（Charlie Falconer）發表聯合聲明，促請十名英籍法官總辭：「英國原希望透過延續英籍法官的角色，可助香港當局面對中國政府的行動時，維持司法獨立及法治，但（北京政府）持續不斷破壞民主的行為已改變整個環境。尤其是香港實行國安法、對反對派人士作出大規模的拘捕及威嚇，以及人大最新損害香港政治和法律制度的決定。」

羅冠聰同樣呼籲總辭，「香港司法系統已從根本上，受到中國政府持續扼殺香港自治權的影響。英籍法官若繼續服務香港，等同為現在正逐漸不合理的司法系統，提供具有可信性的掩飾」。

韋彥德終審法院非常任法官羅冠聰
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