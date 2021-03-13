前教育部副部長、全國人大教育科學文化衞生委員會副主任委員杜玉波指，港府可加強宣傳、監督和管理學校涉及國安的事宜，又指港府應為教師劃定法律紅線，確保教師質素。前通識科教師楊子俊則指，國安界線「好多人都唔知個位喺邊」，而目前又未見《國安法》對香港有何正面影響，憂慮「劃定法律紅線」的做法會為教師帶來更大壓力，擔心被秋後算賬。

港澳辦副主任張曉明昨日指，香港教育領域需正本清源、撥亂反正。杜玉波接受商台書面訪問時就表示，港府可循4方面確保香港教師質素，包括進一步增強愛國精神和國家意識，加強教師入職培訓、學校管理等，並推動更多教師和校長到內地交流培訓，提供更多機會予教師認識國家發展。

杜又強調，建立健全與一國兩制相適應的教育系統，是培養香港青年國家意識和愛國精神的必然要求。而港府可進一步加強管理，落實好「港版國安法」有關國安教育的條文，包括加強對學校涉及國安事宜的宣傳、監督和管理，並通過學校開展國安教育，為教師教學劃定法律紅線。

《國安法》界線模糊 教師無所適從

楊子俊認為，《國安法》的問題在於界線模糊，「好多人都唔知個位喺邊。好似47個人參加初選，突然間就話違法」，對教師而言就無所適從。以往教師都要教授有關《基本法》的內容，楊表示，《基本法》始終是憲制性文件，亦有保障人權、普選等合理的內容，故教師推廣《基本法》時「都無得覺厭惡性」；然而《國安法》下，港人見到的是不斷有人被捕、不能保釋等令人恐懼的事，而未見到對香港有何正面影響，加上建制派又鼓吹在課室安裝閉路電視監察教師等，認為國安教育會令教師壓力更大，憂慮遭秋後算帳。

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