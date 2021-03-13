兩岸疫情最新數字：大陸昨日（12日）新增7宗確診個案，全部為境外輸入，分別是廣東3宗、上海2宗、天津和湖南各1宗。大陸累計確診90,034宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診984宗，死亡個案10宗。

兩會11日落幕，大陸多地陸續放寬防疫措施。中央社報道，自1月起對入境者實施14日集中隔離，加上7日居家隔離的深圳，有市政府的工作人員表示於11日接獲通知，根據國務院聯防聯控機制綜合組「關於科學精準做好新冠肺炎疫情防控有關工作的緊急通知」，針對香港、台灣和外國地區入境人士「實施14天集中隔離，不再實施14＋7的要求」。

報道又指，同屬廣東省的東莞市疫情防控指揮部也根據同一份通知發佈文件，規定不得延長集中隔離時間，也不得對解除隔離者再實施居家隔離。

鄰近上海的江蘇省昆山市隔離政策亦已經放寬，江蘇1月起對入境人員實施「14＋14」共28日隔離的措施，昆山台商協會會長宗緒惠透露，該巿本周也縮短隔離時間至14日。

另外，北京今天也放寬進京管制，大陸低風險地區人員憑健康碼「綠碼」就可進返京，不再需要持前7日內核酸陰性證明；抵京後也毋須再實行14日的健康監測與核酸檢測。

國家衞建委／中央社

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