【本報訊】爭取和見證香港民主發展的民主派人士和學者對香港選舉被閹割不無感慨。民主黨立法會前議員李永達指，本港民主進程倒退至殖民地時期，黨友李華明甚至建議，若今年有選舉，民主黨不派人參選，以抱觀望態度，民主黨或整個民主派也應就此討論。多年來研究本港選舉的中大政治與行政學系副教授馬嶽相信，民主派支持者難在新制度下挑選心儀候選人，未來的立法會選舉氣氛會變得冷淡。

因應民主派在區選大勝，北京DQ特首選委會第四界別中117位區議員選委，李永達昨在電台批評北京輸打贏要，旨在排拒民主派。被問到會否影響民主派參選特首時，他認為民主派不會有興趣參選特首，加入選委會目的是期望透過機制選出一個較好的建制派，因此有關改動對溫和建制派、走中立路線的人士影響較大。他又指，日後區議會選舉和立法會選舉的候選人要由資格審查委員會決定是否真誠愛國，DQ理由可以十分模糊，透明度大減之餘，候選人亦未必可對委員會決定提出司法覆核。

另一名民主黨立法會前議員李華明在另一電台節目表示，在目前形勢下，民主黨人難在議會內有所表現，建議黨內現階段不派人參選：「我嘅建議係暫時唔好去選住，民主黨睇定啲先，好似打疫苗針咁睇定啲先。」李華明反問北京為何港人會想投票選出激進派議員。

市民投票意欲減

政治學者馬嶽反問，在選舉空間被收緊下，有哪些非建制派人士有意參選，而同時可提出不違反港版國安法兼可入閘的政治主張？他認為民主派支持者在未能挑選出心儀候選人之下，將缺乏投票意欲，令未來的立法會選舉氣氛冷淡，導致整體投票率偏低。