運輸署去年10月以銅鑼灣利園區交通擠塞為由，建議取消白沙道及利園山道的行人專用區以恢復行車，遭區內人士及街坊反對。有區內街坊擔心新方案無法疏導交通，並影響市民出入，今午（13日）舉行公聽會，讓居民及不同持份者發表意見。

灣仔區議會轄下發展、規劃及交通委員會早前曾就有關建議開會討論，署方經地區諮詢及收集不同持份者意見後提出優化方案。提交的補充文件透露，運輸署建議將白沙道及利園山道（介乎啟超道和白沙道）的部份時間行人專用區改至啟超道及恩平道（介乎啟超道和白沙道），同時將擴闊利園山道近羅素街過路處的行人路，方便行人前往羅素街一帶。另一建議措施包括將利園山道（介乎啟超道至白沙道）改為北行，方便白沙道的車輛可左轉經富明街，或右轉利用軒尼詩道離開該區，以加強疏導車輛離開該區的效率。

運輸署又建議將恩平道改為兩線行車，並將恩平道的士站遷移至蘭芳道。為配合上述安排，恩平道近蘭芳道的行車走線將會拉直，而位於上址「禁止汽車駛入，前往此區者不在此限」的標誌，將會遷移至恩平道近白沙道的位置。另外，蘭芳道近15至17號北面路旁，會加設一個私家車上落客點，方便蘭芳道居民及有需要人士於該處上落車輛。

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