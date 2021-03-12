【本報訊】前年10月5日禁蒙面法生效首日，有戴黑色口罩的售貨員被指在元朗推撞截查他的兩名防暴警，男子被控一項抗拒警務人員罪，上月被裁定罪成。裁判官王證瑜認為被告的行為有挑戰《禁止蒙面規例》的效果，案情嚴重，但考慮被告為家中經濟支柱，患過度活躍的他亦為聽障兄與父母間溝通橋樑，加上他深感悔意，故判囚四周，酌情減刑一周，判監三周。被告離開時，其父走近犯人欄為他打氣加油。

辯方呈上被告黃子純（22歲）的社會服務令報告，指被告態度合作、誠懇，對干犯的行為有深切反省，適合判社會服務令。惟王官指被告干犯的控罪性質嚴重，判監或禁閉式刑罰是唯一合適選擇，案情嚴重在於被告曾推開警員逃走，被制服時又不斷掙扎使警員受傷。案發時反修例運動已持續多月，亦是首日實施禁蒙面法，被告當日選擇戴上口罩，又「明顯故意凝視警員」，認為無論被告是否意圖挑戰禁蒙面法，其效果已令人覺得他挑戰規例。

獲減刑囚三周

王官得悉被告自小患過度活躍及專注力不足，16歲輟學工作賺錢養家，哥哥為聽障人士，需依賴被告跟父母溝通。被告今透過律師表示「相當後悔」，亦嘆「浪費咗法庭時間，錯失獲減刑機會」。王官基於被告背景良好，亦獲家人支持，故酌情減刑，判監三周。案件編號：TMCC1291/2020