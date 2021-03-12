【本報訊】由前特首董建華「揸旗」的團結香港基金昨舉辦交流會，董發言竟稱修改選舉制度並非要將任何黨派拒於門外，增加立法會議席將提升議會包容性和代表性。出席交流會的資深大律師翟紹唐建議，資格審查委員會由有公信力、社會上德高望重的人參與，如立法會前主席、前特首及前官員等。

董建華在開場發言時指，香港有反中亂港分子利用選舉制度漏洞，在議會內外干擾施政，製造社會對立，令香港內耗不斷，形容港人有目共睹，「選舉制度確實係唔改唔得」。

翟紹唐發言指愛國者治港是天經地義，但法律上定義愛國者有困難，除非有可信和實際證據證明該人會對香港不利，否則難以判定為不愛國。他建議在日後的選舉，候選人願意真誠宣誓擁護《基本法》、效忠香港特區，已經足夠達到愛國者要求，他也明言不希望日後香港選舉變成小圈子。

劉兆佳：國安處可協助

對於將設立被指是篩選候選人的資格審查委員會，翟建議由12至20人組成，由有公信力、社會上德高望重的人參與，如立法會前主席、前特首及前官員等，「可以請兩位（前）終審法院法官主持會議，可以是以往的立法會主席，或者例如像梁愛詩女士這些以往主要官員，或者以往的特首主持。然後找一些社會德高望重、有名望、大家接受的成員」。翟又認為立法會盡量不要減少直選議員比例。

全國港澳研究會副會長劉兆佳昨在電台節目指，資格審查委員會應有獨立調查能力，以便調查候選人背景，了解不同政治勢力當中的聯繫，相信由政府官員、有地位及政治判斷力的社會人士成為委員較好，建議屆時警方國安處及國安公署向委員會提供協助。