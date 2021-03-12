【本報訊】全國人大前日通過閹割香港選舉，特首選委會新增名為「人大、政協、有關全國性團體香港成員代表界別」的第五界別共300人，有建制派報章昨透露，此界別將包括全國婦聯、全國青聯、全國僑聯、全國工商聯、中國作家協會及中國文聯，中央踢走本屬民主派117位區議會選委後，料會加入左派組織新界社團聯會、九龍社團聯會。有學者指第五界別組織是全國性組織，在港根本沒民意認受可言。

全國人大會議的《決定》提到選委會將由1,500人組成，較現時1,200人增加300人，第五界別是「人大、政協、有關全國性團體香港成員代表界別」，但未有提及如何組成和選委如何產生。《星島日報》昨報道，「第五界別中全國性團體包括全國婦聯、全國青聯、全國僑聯、全國工商聯、中國作家協會及中國文聯；至於第四界別的地區組織或包括新界社團聯會及九龍社團聯會等愛國愛港組織」。《經濟日報》引述消息指，政協委員以至整個第五界別是由中央委任，料他們只會根據中央意思提名。

學者：缺乏民意認受

全國人大常委譚耀宗接受now節目《大鳴大放》訪問時稱，選委會將引入基層團體及全國性團體香港成員等，點名提到全國青聯、全國工商聯、全國婦聯的香港代表，可循第五界別晉身選委。至於第四界別的地區組織，譚耀宗指同鄉會、宗親會、街坊會以及地區性的居民組織也應該考慮，似乎是取代117位原本篤定由民主派區議員奪得的議席。譚耀宗昨出席電台節目時形容，人大通過決定時全場掌聲雷動，「場面幾感人」，又稱港澳辦主任夏寶龍曾與他握手，着他將「全國人民的意願、訊息」帶回香港。

這些全國性組織有甚麼為港人熟悉的人物？與全國婦聯聯繫密切的港區婦聯代表聯誼會榮譽顧問，便是曾發表「要放棄年輕人」言論的美心太子女伍淑清，全國僑聯副主席為盧文端；全國青聯副主席為霍啟剛、立法會主席梁君彥兒子梁宏正；全國工商聯副主席有恒基李家傑、遠東發展邱達昌。

為篩選日後選舉的參選人，北京料會設立資格審查委員會，譚昨在電台節目指，資格審查委員會委員資格和權力範圍要待下次人大開會討論，暫未有具體內容。不過他續指，委員會應屬法定組織，委員應熟悉《基本法》、內地法律、人大決定，如人大、政協和基本法委員會委員，當中一定包括法律界人士。譚宣稱委員會審查候選人時有《基本法》、《國安法》和人大決定等為依據，並非「鍾意點就點」。

中大政治與行政學系副教授馬嶽指，大部份全國性組織港人未曾聽過，由他們來代香港人選出特首，根本是缺乏代表性，就連如何加入這些組織也不知，「香港人冇聽過呢啲組織，點樣代表香港人呢？」