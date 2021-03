政府晚上突襲封半山干德道56號殷樺花園,及羅便臣道雍景台第一座及第二座強制檢測。晚上8時,大批警員抵達雍景台,並於雍景台行車閘口拉封鎖線,未幾殷樺花園第二座亦已拉上橙帶,阻止居民離開。政府發檢測公告指,最早將於明早9點解封。

封鎖區外有不少外籍人士聚集,有外籍人士表示對住所附近突然被封感非常愕然,指曾向在場警員查詢區域內的情況不果,被逼在附近的街道上流連,感到非常不滿,指警員應起碼交代清楚發生甚麼事('You will at least have to tell me what’s going on, that’s really basic!’)

西營盤URSUS Fitness群組爆發4日已有99人確診,連同今日錄得7宗初步確診,即明日可能會有106宗確診;今(13日)凌晨公佈的強制檢測大廈中,亦有不少位處半山豪宅。港大醫學院院長梁卓偉在電台節目表示,中上環多處污水樣本武肺病毒檢測呈陽性,未有人確診,憂已有隱形患者播毒。今晚突然傳消息,指政府今晚封干德道56號殷樺花園,及羅便臣道雍景台第一座及第二座強制檢測。

翻查資料,干德道56號殷樺花園第一期有一宗個案(第11194號),患者是41歲女子,住半山區殷樺花園第一期,3月9日開始發病。另半山區羅便臣道雍景台第二座個案,包括37歲男子(第11167號個案 ),患者無病徵。

居民欲離開大廈受阻

晚上8時,大批警員抵達雍景台,並於雍景台行車閘口拉封鎖線。警方傳媒聯絡隊在現場驅趕傳媒。警員指,除雍景台外,對出羅便臣道都會封鎖,要求記者到兩邊路口採訪。

殷樺花園第二座亦於8時許已拉上橙帶,暫只有一輛警車及數名警員在場。有住戶落樓了解事件,亦有住戶想離開大廈,遭警方阻止;有外籍人士於殷樺花園第二座門口與警員理論,稱只曾於大廈逗留約一小時,理應不必進行檢測,惟經過一番理論後似乎爭取不果,又再度回到大廈內。

警方指,有關檢測會分次序,分別為雍景台及對面的殷樺花園居民檢測,其間亦陸續有居民返回住所,等候檢測。兩架檢測車疑已駛入雍景台範圍內,另現場亦開始搭帳篷,疑擺放物資之用;另有兩架旅遊巴約9時許駛至,載有多名身穿保護衣人員到場。

外籍居民曾向警員了解不果

記者於羅便臣道及干德道一帶巡視時,發現封鎖區外有不少外籍人士聚集,有外籍人士向記者表示,對住所附近突然被封感到非常愕然,指曾向在場警員查詢區域內的情況不果,被逼在附近的街道上流連,感到非常不滿,指警員應起碼交代清楚發生甚麼事('You will at least have to tell me what’s going on, that’s really basic!’)

料明早9時解封

政府晚上發檢測公告,引用《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》(第599J章),自晚上8時30分起封羅便臣道70號雍景台第一座及第二座、羅便臣道95號殷樺花園第一期,及干德道56號殷樺花園第二期。受檢人士須在其處所等候,直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測。

公告指,政府目標是在明日(14日)上午約9時完成此行動。

中西區區議會主席鄭麗瓊:封區好突然好突擊

中西區區議會主席鄭麗瓊表示,今次封區毫無先兆,她指今午5分及晚上8時05仍在追問民政事務專員會否封區,對方兩次均表示「冇補充」,「我見到DO頭先行咗入去」。她指今次封區「好突然,好突擊」:「啲居民好緊張去做檢測,有啲甚至自費去私家醫院做檢測。」她指不清楚衞生署封區標準標準,「如果呢兩座樓只有一兩個確診,而佢哋好勤力自己做晒檢測嘅時候,我覺得就應該讓佢哋自己去做檢測,由佢哋自己向政府報告返結果。」

她指該區衞生一向不錯,出入多是街坊,「呢度甚至連舖頭都冇」。希望政府能盡快解封:「聽日禮拜日,好多街坊都要去教堂,希望唔好搞到九點十點都唔放人。」

