政府上月開展膠樽生產者責任制公眾諮詢，建議市民每交回1個膠樽，即可獲1毫回贈。環團綠惜地球批評金額過低，未能吸引大眾回收膠樽，又指「回贈」與「按樽制」意義不同，呼籲政府參考外國做法，採用按樽制，並將按樽金額提高至5毫。環保署指，參考過現時推行的先導計劃成效，認為1毫回贈已有足夠吸引力，又指「按樽制」可能會為中小企帶來行政負擔。

環保署年初起推行「入樽機」先導計劃，現時全港有40部入樽機供市民回收膠樽，每交回一個膠樽，可回贈1毫。記者早上在通州街的「綠在深水埗」入樽機視察一小時，僅有3人使用。75歲的李婆婆花了一天，在街頭拾到90個膠樽，翌日捧住3大袋膠樽到回收站，付出一整天的勞力，最後換來9元回贈。她認為金額太少，直言「梗係執得辛苦，老人家冇嘢做、冇錢，得咁少」，希望回贈金額提高一倍至2毫。已退休、現時領取綜援的梅先生亦在兩、三日內儲起30個膠樽，兌換到3元回贈。不過他指自己不是特地拾膠樽，「特登為咗3蚊執樽好唔抵，早上去晨運，見到有就執。」

基層認為回贈金額過低，生活水平稍高的市民更為認同。住西灣河的冼先生帶同家人到屋苑附近的回收站入樽，他稱1毫回贈完全不能吸引市民大眾，「1毫甚至1蚊喺好多香港成年人眼中唔係錢」。黃小姐亦認為金額未能鼓勵平日較少關注環保的人士回收膠樽，「儲10個樽先得1蚊，買個麵包都7、8蚊，要儲幾多個樽先買到個麵包？」

綠惜地球倡行按樽制 金額提升至5毫

綠惜地球高級項目主任劉兆朗質疑，1毫回贈只能吸引部份拾荒者或基層市民，但對大部份中產或以上階層卻未能起鼓勵作用，「在路上跌咗一毫、兩毫都未必執起」，無助改善回收情況。劉兆朗又指，「按樽制」與「回贈」意義截然不同，前者是指消費者在購買飲料時繳付按瓶費， 回樽時退還，有承擔污者自付的責任。提高按樽費用可增加回樽誘因，只要消費者退還膠樽，就不會傷及荷包。反觀回贈的做法，感觀上是生產商向消費者提供優惠，淡化消費者應有的責任，無法拉高回收成效。

劉兆朗續稱，多個推行膠樽生產者責任制的國家，包括德國、丹麥等，都有訂定按樽金額，平均金額為0.93元，回收率達七成以上。他建議港府借鏡外國例子，實行「按樽制」，將按樽金額提高至起碼5毫。 他又批評，諮詢文件未有訂出回收目標，令社會難以監督措施成效。

環保署：金額已夠吸引 按樽加重小商戶負擔

綠惜地球又提到，當局上星期一與環團會面，會上多個環團均關注當局為何選擇回贈制度，又要求官員解釋為何將回贈水平定於1毫，惟對方未有正面回應。環保署官員周一出席環諮會會議時，亦多次被委員追問回贈金額水平，環保署副署長（特別項目）陸嘉健解釋，現時入樽機先導計劃將金額定於1毫，推出5星期內已收到20多萬個膠樽，認為金額已有一定吸引力。他又表示，政府擔心回收定價太高，會有跨境遊客拿海外膠樽來港兌換回贈，變相濫用系統。

陸嘉健又表示，若選用按樽制，售賣膠樽飲料的商販行政上須「做多一步」，要再拆賬，「分開另一條數」，為零售商、中小型商舖帶來行政負擔。他亦首次提到具體實施時間表，他稱今年5月底完成諮詢後會整合各方意見，最快2022年將草案提交立法會，希望一年內通過，再用半年時間與各持份者商討具體安排，最早2024年正式推行。

綠惜地球環境倡議總監朱漢強表示，理解所有立法程序需時，即使3年後才正式推行，「做得好就唔係問題」。他指若將金額維持於1毫，就未能提供誘因讓更多市民回收膠樽，形容是「好心做壞事」。他促請政府接納環團建議，以提高回收成效。

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