西營盤URSUS Fitness群組疫情急速擴散，恐造成第五波來襲。政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉今早在電台節目指，健身群組屬於超級傳播群組，觸及的層面廣，牽連數十幢住宅及公司，且今次個案的暴露史只是短短一兩日，已由第一代傳至第二代及第三代，是相當驚人，但他指，如果市民很快做檢測及避免社交聚會，相信可以比起跳舞群組快一些「撲熄」疫情。

梁卓偉說，現時群組源頭未明，亦不清楚涉及多少間健身中心，情況令人擔心，直言不敢樂觀，認為今次是第四波疫情的延續，抑或是第五波疫情的開始，是見仁見智。

憂中西區大爆發 籲減聚會免成跳舞群組翻版

被問到中西區會否爆發疫情，梁指是非常值得擔心的事，有多個不同的中上環大廈都有陽性污水檢測結果，但卻未找到人的確診或初步陽性個案，反映還有更多住宅有潛在個案。他稱傳播鏈的分佈廣泛，涉及中半山、西半山及西營盤一帶，形容未來兩日非常重要，呼籲曾去過相關需要檢測的健身中心顧客，在兩日內檢測；即使毋須強制檢測，都應該在未來一、兩星期，減少甚至取消不必要的社交活動， 以免出現跳舞群組情況。

批檢測要10日不能接受

近日有承辦商檢測報告一再延遲，梁卓偉希望負責檢測的承辦商，要適時發出檢測結果，直言若要等一星期至10天才有檢測結果，是極不理想及不能接受。

戴口罩非「靈丹妙藥」 籲接種疫苗

另外，衞生署昨公佈武肺疫苗接種後異常事故發表第一期總結報告，包括一名69歲男子接種科興疫苗後，出現懷疑貝爾面癱，左眼無法合眼、沒有眼水分泌，及左邊嘴流口水等。梁卓偉表示，任何副作用或不良反應，包括最近數宗死亡個案及昨日公佈的面癱個案，都會直接打擊接種疫苗的信心，有關當局包括專家有責任出來解釋有甚麼辦法協助市民把關。

他重申，全球已接種數千萬劑武肺疫苗，不良事故的比率是十分低，不會較其他疫苗為特別高。他指有人當戴口罩是「靈丹妙藥」，但戴口罩只有15%至20%保護率，現時供港的兩款疫苗保護力則由60%至95%不等，是戴口罩的三至五倍，最低限度亦有9至12個月的效力，呼籲市民接種，並要按個人因素選擇接種哪一款。

梁卓偉：不敢斬釘截鐵說死亡個案完全與疫苗無關

對於部份市民「甩底」，未有按預約時間打針，梁卓偉表示，全世界都有「疫苗猶豫」，由於香港比起全球九成地方的疫情好得多，大家沒有迫切性要打針，但要防患未然始終是接種疫苗，呼籲市民相信科學，雖然不敢斬釘截鐵說，死亡個案完全與疫苗無關，但都需要檢視臨床病史、檢測數據、年齡層和對照研究，以及解剖報告。他指目前看年齡群，未見有不尋常的跡象。

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