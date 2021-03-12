【本報訊】前年11月理大圍城一役，警方近月先後起訴29人在校園內或附近參與暴動，指他們從校園突圍時被捕，大部份不准保釋，案件昨首度在區域法院答辯。控辯雙方開庭前就押後日期爭持不下，控方一度揚言「我係唔會畀你哋作過長嘅押後日期畀你哋申請保釋」，區域法院首席法官高勁修（圖）最終批准五名原被還柙被告保釋，有被告聞判掩面痛哭。

控辯爭論押後日期

29名被告昨分兩批處理，第一批涉及13名被告，當中只得男學生鍾泯浚及餐廳經理郭添明，於提堂時獲准保釋，餘下被告一直還柙。開庭前，控辯雙方就押後日期多番討論。辯方有意押後八星期，但控方認為只應押後四星期，後來折衷改口稱「中間落墨」押後六星期。

開庭後，控方稱知悉部份被告已申請法援，需等候法援結果，申請將案押後八星期至5月14日再訊，並反對正還柙的11名被告保釋。法官最終批准學生梁子揚、陳姓女DSE生、中大生許寧軒、女學生馬嘉惠及汽車美容技師嚴家朗保釋。

涉及16名被告的案件，法庭晚上8時半開庭處理，有七名被告原獲准保釋。控方申請分拆及合併方案，並押後5月7日再訊，反對還柙的九名被告保釋。控方提到，部份被告的宵禁令或已生效，同意被告即時回家沒有問題，「去其他地方就唔好嘞」。

正還柙的九人，除中大生張展銘沒保釋申請，餘下皆提出保釋申請。法官一度明言稱「我打算喺10點之前完成餘下嘅被告」，又催促正在陳詞的大狀「可唔可以講快少少」，最終拒絕八人保釋。29人最終共15人須還柙。案件編號：DCCC190-206/21