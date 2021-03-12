【本報訊】歐盟前日譴責全國人大徹底改變香港選舉制度，警告會對中國採取進一步行動，英美澳加等亦批評北京扼殺香港民主聲音。

歐盟外交和安全政策高級代表博雷利以歐盟名義發聲明，「中國全國人大採納的決定，對香港民主問責制和政治多元有重大影響。因應這項最新決定，歐盟將考慮採取進一步行動，並更密切注視香港局勢發展」。

歐盟昨天又發表最新一份的香港政經發展年度報告，指香港過去一年自治、民主和基本自由受到了嚴重侵蝕，而惡化的速度令人質疑中國是否願意按照「一國兩制」和《基本法》繼續履行對香港人的承諾。

美國務院斥攻擊聯合聲明

繼美國國務卿布林肯稱會對在香港作出侵犯人權行為的人士採取行動後，國務院前天亦譴責北京減少民主代表和扼殺政治討論，單方面改變香港選制直接攻擊《中英聯合聲明》，料布林肯下周與中國外長王毅的會談將頗為艱巨。美國常駐日內瓦代表團臨時代辦卡薩伊昨在聯合國人權理事會發言，譴責香港當局拘捕行使權利和自由的民主派人士，要求立即放人。

澳洲外長佩恩昨譴責北京修改香港選制削弱香港民主體制，認為港人不同渠道行使政治表達的基本自由是不可或缺。加拿大外交部對北京改變香港選舉制度、限制政治參與感嚴重關切。英國外相藍韜文前日表態，批評改變香港選舉制度將進一步削弱國際社會對中國的信任。

日本外相茂木敏充昨稱，日本政府一貫立場是香港要在一國兩制的情況維持自由和開放的體制，並在民主及安定的環境下發展，敦促香港進行公平選舉。