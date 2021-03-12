【疫情大反彈】

【本報訊】西營盤URSUS Fitness引爆健身室群組，隨時掀起武肺第五波，今次亦衝擊金融中心地帶，不少中環銀行界中招，恐慌蔓延人心惶惶。本地最大銀行滙豐，繼前日一名總行員工初步確診後，昨晚再增添另一宗初步確診個案，據聞員工來自17樓「炒房」樓層。

事件令人擔心疫情會否在金融圈擴散，特別是該健身群組乃外籍「賓架」及炒房界經常造訪熱點，昨鄰近中環大會堂外的檢測站，午後一度大排長龍，至傍晚時分人龍仍未散，擔憂程度可見一斑。有中環金融人向本報指，不少同事家中有小孩及長者，故非常擔心上班地點連鎖感染，惟有自行檢測及加強防疫。

滙豐染疫者屬健身群組

滙豐香港員工逾二萬人（不計恒生銀行），該行發言人回覆本報指，行方昨得悉一名員工初步確診，該員工在總行上班，最近沒與客戶見面。滙豐重申十分重視員工及客戶健康，籲員工注重個人衞生，如有不適應立即求診。繼前日回應有一名員工初步確診後，滙豐連續第二日承認再有員工初步確診。據悉首名中招者是22樓資產管理部門，第二名則在17樓俗稱炒房的「環球銀行及資本市場」（GBM）工作，二人均屬URSUS健身群組。

熟悉相關處理的人士指，若初步確診者稍後列為確診，按當局對商廈一般處理程序，確診者所在樓層或列入強檢名單，由於健身室群組牽涉人數多，估計被列入強檢員工，或需在竹篙灣檢疫中心檢疫。

消息指自第四波疫情以來確診雖曾回落單位數，但滙豐仍實施家居工作安排，總行除三樓及五樓，屬分行櫃枱、卓越理財及尚玉等尊貴客戶服務仍有前線人員留守，其他部門能作出調配的已是家居工作。

置地旗下大廈亦成為重災區，據了解，有置地租戶引述大業主置地發出公告指，告羅士打大廈、公爵大廈、怡和大廈、遮打大廈等均有租戶員工確診，當中告羅士打大廈21樓、23樓前日至昨日錄得兩宗；公爵大廈38樓昨單日錄得兩宗，怡和大廈11樓、32樓在十日至前日錄得兩宗，遮打大廈8樓前日亦錄得一宗。

告羅士打大廈律師行一確診

其中位於告羅士打大廈23樓的國際律師行Herbert Smith Freehills，其發言人證實一名員工確診，辦公室已關閉，員工在家工作。

瑞士百達資產管理因辦公室位處遮打大廈8至9樓，一度傳聞中招，惟發言人指該公司沒與群組相關確診個案，而8樓亦有另一間公司租賃。

政府今日凌晨公佈強制檢測名單，一共84處住宅大廈、工作場所、健身中心及學校需要強檢，較前一日的27處急增。其中包括多幢位於中環的商廈，詳細名單可瀏覽：https://www.info.gov.hk/gia/general/202103/13/P2021031300021.htm。