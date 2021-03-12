最近，筆者午飯時間上連登，看到一個post叫「有啲咩職業以前覺得好高尚而家覺得係垃圾？」，我click入去看看，映入眼簾的竟然是「律師」兩個字，更有200多個「正評」。

作為法律人，筆者難免感到百感交集，即時反應當然是想否認，因為香港依然有很多有良心的好律師。然而，當我想到律政司如何選擇性檢控，對民主抗爭而被捕的年輕人窮追猛打；法官如何政治化地審案，公然稱讚斬人的藍絲「情操高尚」；立法會內的「忠誠廢物」律師議員如何歪曲法治，為打壓人權的行為塗脂抹粉；我就覺得連登仔的看法，都不無道理。

筆者還是一名法律系學生時，曾經看過港大陳弘毅教授寫的一篇文章：《給法學院新生的一封信》，深受感動。文章說，「法學既是規範和指導人類行為的學問，又是追求正義、人權與和平的學問」，特別當「法律淪為暴君的工具，不但不能伸張正義，反而鞏固一個不公義的政治和社會制度」的時候，法律人，包括律師、法官、檢察官、立法者、法學學者等等，都是「社會正義的工程師」，因為他們的工作，「時刻關係到正義和人權是否得以實現」。

以前在電視訪問那些高考狀元，志願入法律系的，哪個不是說讀law是想促進社會公義？縱然出來社會後，現實工作環境的辛酸確實會磨損人的意志，但如果作為法律人，完全背棄了「社會正義的工程師」這個理想，反而成為摧毀正義和人權的幫兇，那不是很悲哀的事情嗎？

諷刺的是，連陳教授自己，似乎也忘記了他的初衷。面對已經「淪為暴君的工具」、為了「鞏固一個不公義的政治和社會制度」而強加在港人頭上的法律，陳教授不但沒仗義執言，反而不斷厚面皮地護航，這樣算是「社會正義的工程師」嗎？

一方面，香港法律人的名聲，因為這些「負面教材」，而在本地甚至國際層面逐漸受損。幸而另一方面，香港還有很多法律人，始終秉持「社會正義工程師」的信念，仍然為追求正義、人權的法治香港而努力奮鬥。

志願將來成為法律人的學子，請你們繼續以「社會正義的工程師」為理想而奮鬥。眼前道路雖然看來幽暗，但只要你們把信念承傳下去，一直走下來，還是會有一線曙光。

以上內容為作者個人意見。

海熊@法政巴絲

法政「巴絲」－法律界的「巴打」和「絲打」。不知絲襪奶茶，配以豆腐火腩飯，會是怎樣的味道？當浪漫的男人，遇上活潑的女孩，又會擦出甚麼樣的火花？讓法律界的朋友一起來，同大家赤裸裸 gossip 呢行嘅八卦趣事。

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